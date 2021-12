Écoutez DJ Snake faire équipe avec Future sur l’enivrant « U Are My High »

Producteur multi-platine DJ Serpent a recruté Future pour une nouvelle version de « U Are My High ». Avec un échantillon de l’emblématique The Gap Band, la production captive instantanément alors que Future arrive avec un couplet d’un autre monde et une mélodie envoûtante, décollant avec le crochet.

Plus tôt cet été, DJ Snake a sorti « U Are My High » dans son incarnation originale « Tu es de ma taille. » Devenant l’une des chansons de danse les plus virales de l’année, cette dernière a explosé sur TikTok, apparaissant dans plus de 2,5 millions de vidéos d’utilisateurs et totalisant plus de quatre milliards de vues. Pendant ce temps, il a craqué 100 millions de flux, publiant au nord de 300 000 flux par jour sur Spotify uniquement. Il poursuit également une histoire de collaboration entre ces deux superstars, remontant à la tête d’affiche historique de DJ Snake à Ultra Miami 2017 lorsque Future s’est présenté en tant qu’invité surprise.

Artiste français le plus écouté au monde, DJ Snake a également annoncé un spectacle passionnant dans sa ville natale dans un lieu très symbolique pour lui : le Parc des Princes du PSG le 11 juin 2022. Fan de football et grand supporter du Paris-Saint-Germain , il sera le premier à y apporter un concert depuis plus de 10 ans. Les tickets sont en vente maintenant.

En octobre, Snake a sorti son nouveau single très attendu, « SG », avec Ozuna, Megan Thee Stallion et Lisa de BLACKPINK.

Le morceau réunit des artistes de trois continents et de quatre pays avec l’icône latino-dominicaine portoricaine Ozuna, la musicienne lauréate d’un GRAMMY Award Megan Thee Stallion, la superstar thaïlandaise de la K-pop Lisa et l’innovateur franco-algérien DJ Snake sur un hymne mondial. De plus, il arrive avec un clip vidéo à succès réalisé par le collaborateur fréquent de DJ Snake, Colin Tilley [Justin Bieber, Halsey, J Balvin, Post Malone]. Le couple a travaillé ensemble sur une multitude de vidéos au cours de leur carrière prolifique, qui se combinent toutes pour plus de 3 milliards de vues et comptent.

