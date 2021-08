Écoutez en toute tranquillité avec la vente d’une journée d’Amazon sur les écouteurs antibruit Anker

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Entrez dans la zone lorsque vous écoutez votre musique préférée. Il en faut beaucoup pour trouver la bonne musique pour une occasion. Qu’il s’agisse d’un barbecue dans votre jardin, d’une routine d’exercice ou d’un mariage, il existe évidemment différents styles de musique nécessaires pour chacun. Créer des listes de lecture peut être extrêmement amusant mais aussi difficile. Vous ne voulez pas que quelqu’un d’autre vous enlève un cordon auxiliaire lorsque vous l’obtenez. Si c’est pour une occasion que vous allez écouter seul, vous voulez pouvoir vous concentrer sur la musique. C’est pourquoi la vente Amazon d’aujourd’hui sur Casque AnkerDirect est un incontournable.

Vous trouverez des prix plus bas sur Casque AnkerDirect aujourd’hui et aujourd’hui seulement. La meilleure partie de ces écouteurs est qu’ils ont une suppression active du bruit, gardant votre esprit concentré sur la musique. Bien sûr, cela fonctionne également pour tout ce que vous écoutez. Donc, si vous êtes un grand fan de podcasts, alignez votre file d’attente. Nous avons mis en évidence les meilleures parties de cette vente ci-dessous, alors assurez-vous de le vérifier.

Jusqu'à 25 % de réduction sur les écouteurs et accessoires AnkerDirect

Une paire d’écouteurs AnkerDirect à porter tout le temps

Vous pourrez utiliser le Soundcore by Anker Life Q35 Casque multimode à réduction de bruit active tout le temps. Ceux-ci vous offrent 40 heures de capacités d’écoute, vous aurez donc tout le temps de profiter de votre son. Les haut-parleurs à membrane en soie personnalisés reproduisent avec précision la musique sur une plage de fréquences plus large afin de supprimer la distorsion et de vous offrir un son pur. Trois fois plus de données sont transmises avec ce qu’un casque Bluetooth standard. Il y a deux micros sur chaque oreillette pour détecter et filtrer les bruits gênants, annulant ainsi les bruits parasites. Ceux-ci ont une construction légère et les bonnets sont extrêmement confortables pour s’adapter à vos oreilles. Un capteur intégré détecte quand ils sont retirés de vos oreilles afin de réussir à mettre votre musique en pause. Normalement, ce sont 130 $. Mais aujourd’hui, vous pouvez les obtenir pour seulement 97,49 $ !

Soundcore by Anker Life Q35 Multi Mode Active Noise Cancelling Headphones, Bluetooth Headphones…

Plus d’écouteurs et d’accessoires pour profiter

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs, il existe d’autres excellentes options sur Amazon. Écouteurs sans fil TOZO T10 Bluetooth 5.0 sont à 20% de réduction aujourd’hui. Mais si vous préférez les écouteurs intra-auriculaires, il existe une autre option AnkerDirect pour vous. Les Soundcore by Anker Life Q30 Casque hybride à réduction de bruit active sont également réduits maintenant. Vous profiterez de votre musique en haute résolution grâce aux haut-parleurs de 40 mm. Les aigus s’étendent jusqu’à 40 kHz pour une meilleure clarté. Ceux-ci comportent trois modes : transport, extérieur et intérieur, pour trouver le niveau de suppression du bruit adapté à votre situation. Jouant pendant 40 heures sur une charge en mode antibruit ou 60 heures en mode standard, vous pouvez écouter longtemps. Ces écouteurs confortables ne coûtent que 59,99 $, contre 80 $.

Soundcore by Anker Life Q30 Casque hybride à réduction de bruit active avec plusieurs modes, Hi-R…

Vous pouvez également profiter du Soundcore by Anker Life Q20 Casque Bluetooth édition vacances avec étui de voyage accord. Cela réduit le bruit ambiant jusqu’à 90% et dispose de quatre microphones. Vous profiterez de basses plus puissantes et amplifierez votre expérience d’écoute d’une simple pression sur un bouton. Il a la même autonomie que le Q30. Les écouteurs isoleront le bruit et vous donneront un étui de voyage pour les ranger. Ils ne coûtent que 44,99 $.

Soundcore by Anker Life Q20 Casque Bluetooth édition vacances avec étui de voyage

