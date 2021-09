Écoutez Hard Skool, le nouveau morceau exaltant de Guns N’ Roses

in

Guns N’ Roses ont sorti leur nouvelle chanson “Hard Skool”. La chanson fait suite à la sortie surprise de la chanson “Absurd” le mois dernier.

Écrit par Axl Rose et coproduit par Rose et Caram Costanzo, “Hard Skool” est disponible dès maintenant chez tous les détaillants numériques via Geffen Records. Vous pouvez consulter la vidéo de visualisation officielle de la chanson ci-dessous.

Sonnant comme du GNR vintage, le morceau percutant, qui est le deuxième du groupe en 2021, a été enregistré à l’origine pendant les sessions de l’album 2008 du groupe, Chinese Democracy.

Sur “Hard Skool”, Axl Rose chante : “Mais tu devais le jouer cool, tu as dû le faire à ta façon/Tu étais un imbécile, tu as dû tout jeter/Trop dur à l’école et tu pensais que tu étais là pour rester / Si c’était vrai, ça n’aurait pas d’importance de toute façon.

Avant la sortie du morceau, le guitariste Slash a posté une vidéo de lui-même en train de répéter “Hard Skool” lors d’un soundcheck à Chicago.

Les rumeurs de la sortie imminente de la nouvelle chanson ont commencé à circuler la semaine dernière, après qu’un fan en aurait été informé par le leader Axl Rose lorsque le couple s’est rencontré dans les coulisses d’un récent spectacle à Atlantic City.

Initialement composé avec le titre provisoire « Jackie Chan », le morceau a été enregistré lors de sessions pour Chinese Democracy, mais n’a jamais fait l’album. De courts extraits de la chanson ont depuis été mis en ligne et une version complète a été divulguée en 2019.

« Hard Skool » est le deuxième morceau du groupe en 2021, après le single « Absurd » en août. Le groupe a fait ses débuts “Absurd” – une refonte d’un autre extrait de Chinese Democracy appelé Silkworms – lors d’un spectacle au Fenway Park de Boston qui a eu lieu quelques jours avant sa sortie officielle.

Dans d’autres nouvelles de Guns N’ Roses, le groupe a récemment célébré une nouvelle étape pour leur classique de 1998 “Sweet Child O’ Mine”, avec la piste dépassant un milliard de flux sur Spotify le mois dernier.

Écoutez le meilleur de Guns N’ Roses sur Apple Music et Spotify.