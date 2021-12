Écoutez Hoda Kotb et Jenna Bush Hager taquiner leur spécial NYE étoilé

Écoutez plus de Hoda et Jenna dans l’interview de Daily Pop ci-dessus !

2021 : C’est Toast ! diffusé le vendredi 31 décembre sur NBC à 20 h

La spéciale mettra en vedette des célébrités, des personnalités et des présentateurs, notamment : Michael Bublé, Andrea Canning, Mike Cabellon, Akbar Gbajabiamila, Willie Geist, Brad Goreski, Jonathan Graziano & Noodle, Savannah Guthrie, Vanessa Hauc, Ed Helms, Lester Holt, Matt Iseman, Sheinelle Jones, Carson Kressley, Preacher Lawson, Harry Lennix, Tom Lamas, Loni Love, Vella Lovell, Howie Mandel, Josh Mankiewicz, Chris Mann, Craig Melvin, Alex Moffat, Keith Morrison, Dennis Murphy, Amber Ruffin, Al Roker, Jana Schmieding, Ainsley Seiger, Chris Sullivan, Mike « The Miz » Mizanin, Mike Tirico, Lisa Vanderpump et déversoir de Johnny.

(E! Et NBC font tous deux partie de la famille NBCUniversal.)