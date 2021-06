Écoutez IDLES Sodium de la bande originale de Dark Nights Death Metal de DC

IDLES a partagé une toute nouvelle chanson, “Sodium”, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Le “Sodium” au son de mauvaise humeur apparaît également sur la bande originale de Dark Nights: Death Metal de DC, publié par DC Comics en tant que lien avec la série de bandes dessinées du même nom.

La bande originale sort aujourd’hui via DC/Loma Vista et comprend également des contributions de IDLES, Soccer Mommy et du groupe de feu Chester Bennington, Gray Daze.

Les morceaux déjà révélés de l’album incluent L’Orchestre de Manchester nouvelle chanson grungy “Never Ending”, “Broken Dreams, Inc” par S’élever contre (qui a reçu un remix industriel sombre de HEALTH), “Forged By Neron” de Mastodon, “Diana” de Chelsea Wolfe, “Meet Me In The Fire” de Maria Brink (avec Andy Biersack de Black Veil Brides) et “Bad Luck ” par Cari Denzel.

Tous les artistes impliqués ont adopté une approche pratique avec Dark Nights: Death Metal Soundtrack, contribuant à des chansons – et dans le cas de quelques-uns, collaborant ensemble pour la première fois – inspirées par le texte qui dépeint une terre infernale tordue au-delà de la reconnaissance, dans laquelle le Justice League est à la merci du Dark Multiverse et d’un Batman diabolique.

“Sodium” marque le premier nouveau matériel original d’IDLES depuis la sortie de leur troisième album acclamé Ultra Mono en septembre dernier. Dans une critique quatre étoiles de l’album, NME a écrit : « Ce disque fusionne le sens de l’humour loufoque du premier album avec le manifeste effronté de « Joy… » pour une société plus saine.

« Malgré leurs imperfections et les critiques souvent justifiées, les IDLES sont finalement une bonne chose. Le groupe veut vous emmener en voyage et que vous profitiez de la balade, et que la destination soit sereine. Tiens bon. »

Ailleurs, le groupe devrait projeter son film documentaire Don’t Go Gentle dans les cinémas à partir du 2 juillet, les fans pouvant acheter des billets pour les projections ici. Le film aura également des avant-premières et des séances de questions-réponses avec des cinéastes dans des cinémas sélectionnés du 23 au 30 juin.

Achetez ou écoutez la bande originale de Dark Nights : Death Metal.