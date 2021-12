Écoutez Juice WRLD et la collaboration de Justin Bieber, « Wandered To LA »

La fin Jus WRLD et Justin Bieber se sont associés pour un nouveau single de stars, « Wandered to LA ». Le morceau figurera sur le prochain album de Juice, Fighting Demons, dont la sortie est prévue le 10 décembre.

La chanson romantique est un choix parfait pour les deux artistes, car ils réfléchissent au genre de romance hollywoodienne que vous ne pouvez trouver que dans la Cité des Anges. Juice WRLD donne le coup d’envoi en rappant: « J’ai erré à LA dans l’espoir d’explorer / Je ne savais pas, j’en trouverais un peu plus / L’amour à la porte de ma chambre d’hôtel. » Bieber se joint à l’amusement, chantonnant, « Pillowtalkin ‘ ’bout our future and our dream/ Speakin’ ’bout comment la vie n’est pas vraiment ce qu’elle paraît/ Reminiscin’ ‘ about the days you a brisé mon coeur/ Reconnaissant que nous l’ayons travaillé dehors, nous venons de si loin.

La chanson a été taquinée dans une bande-annonce Instagram hier (3 décembre). « Vous avez le pouvoir sur la dépression », lit-on dans une citation de Juice WRLD au début de la bande-annonce. Le clip de près de deux minutes présente des commentaires du rappeur sur la stigmatisation qui entoure toujours les conversations sur la santé mentale et le bien-être. Bieber offre son propre point de vue sur les batailles non physiques auxquelles les gens peuvent être confrontés en privé.

L’annonce de « Wandered to LA » coïncide avec ce qui aurait été le 23e anniversaire de Juice WRLD. Le rappeur, né Jarad Anthony Higgins, décédé des suites d’une overdose de drogue en décembre 2019.

« Il n’y avait rien de plus apprécié par Jarad ‘Juice WRLD’ Higgins que de proposer de la nouvelle musique à ses millions de fans à travers le monde », déclare sa mère, Mme Carmela Wallace. « Il a laissé derrière lui un catalogue de musique étonnamment riche qui garantira à ses fans d’avoir de nouvelles chansons à écouter pour les années à venir.

«Jarad a toujours été d’une honnêteté saisissante à propos de ses luttes et, grâce à son génie musical, il a exprimé de manière vivante ce qu’il avait dans le cœur et l’esprit à travers son art. Il n’a jamais abandonné et ses amis et sa famille n’ont jamais cessé de lui offrir leur soutien. Nous annonçons un nouvel album Combattre les démons le 10 décembre. Nous encourageons tous ceux qui luttent contre la toxicomanie et la santé mentale à ne jamais abandonner le combat. Nous continuons à vous offrir une assistance gratuite via LiveFree999.org créé en son honneur.

Achetez ou diffusez « Wandered To LA (avec Justin Bieber) ».