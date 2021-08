En tant que biopic sur l’un des chanteurs les plus influents et les plus aimés de tous les temps, la bande originale de Respect ne pouvait vraiment inclure qu’une chose : les plus grands succès d’Aretha Franklin. Dans Respect (sortie aujourd’hui), Jennifer Hudson joue le rôle de superstar, et étant elle-même une chanteuse accomplie, elle chante en fait les chansons du film et de la bande originale plutôt que d’être doublée avec la voix d’Aretha. Essentiellement, cela fait de la bande originale de Respect un album complet de reprises de Jennifer Hudson des chansons d’Aretha !

Jennifer a été choisie par Aretha pour la jouer avant sa mort en 2018. “Elle m’a dit:” C’est toi, jeune femme, que je veux me jouer “, ” a déclaré Jennifer dans une récente interview avec USA Today. ” Elle m’a rappelé qu’elle était la reine de la soul et aussi longtemps que nous avait cette compréhension. J’ai dit : ‘Oui madame, je connais ma place et je la respecte.’ “

Alors que la bande originale est pleine de la musique originale d’Aretha, il y a aussi une reprise d’une chanson de Nat King Cole “Nature Boy”, et une chanson originale sur la bande originale aussi. La nouvelle chanson, “Here I Am (Singing My Way Home)”, a été écrite par Jennifer, Jamie Hartman et Carole King. La chanson a un lien majeur avec Aretha : l’auteur-compositeur légendaire Carole a co-écrit l’un des plus grands succès d’Aretha “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”.

Découvrez toutes les chansons incluses dans la bande originale de Respect ci-dessous, interprétées par Aretha Franklin elle-même et Jennifer Hudson, le cas échéant. Il est impossible de ne pas essayer de chanter soi-même certains des plus grands succès !

Écoutez sur Apple Music ici

1 “Ain’t No Way” de Jennifer Hudson

2 “Il y a une fontaine remplie de sang” par Aretha Franklin

3 “(Tu me fais me sentir comme) une femme naturelle” par Jennifer Hudson

4 “Ac-Cent-Tchu-Ate le positif” par Aretha Franklin

5 “Nature Boy” de Nat King Cole

6 “Je n’ai jamais aimé un homme (la façon dont je t’aime)” par Aretha Franklin

7 “Amazing Grace” de Jennifer Hudson

8 “Respect” d’Aretha Franklin

9 “Dr. Feelgood (L’amour est une affaire sérieuse)” par Aretha Franklin

dix “Ici, je suis (Chanter pour rentrer chez moi)” de Jennifer Hudson

11 “Faites la femme bien, faites l’homme bien” par Aretha Franklin

12 “Sweet Sweet Baby (Depuis que tu es parti)” par Aretha Franklin

13 “Chaîne de fous” d’Aretha Franklin

14 “Precious Lord (Take My Hand)” par Aretha Franklin

15 “Pensez” par Aretha Franklin

16 “Spanish Harlem” d’Aretha Franklin

17 “Je dis une petite prière” par Aretha Franklin

18 “Souvenirs précieux” d’Aretha Franklin

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io