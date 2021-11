Blake Shelton partage son amour pour Gwen Stefani avec le monde. La star du country vient de sortir « We Can Reach the Stars », la chanson qu’il a écrite comme vœux de mariage au chanteur de No Doubt. Shelton a partagé le single intime quatre mois après que Stefani et lui se soient mariés le 3 juillet à Oklahoma, publiant une photo de leur journée spéciale expliquant la signification de la chanson la veille de sa sortie.

« Gwen et moi avons décidé que nous allions écrire nos propres vœux pour le mariage, mais j’ai décidé de la surprendre en écrivant une chanson à la place… », a écrit Shelton. Carson Daly, qui a célébré le mariage du couple, a commenté : « Tu n’as pas décidé de le faire ! Je t’y ai forcé. Merci Jésus aussi, j’ai eu le meilleur moment de mariage et une chanson à succès ! Tu devrais m’acheter un tracker avec le cow-boy des royalties. »

Shelton a poursuivi sur les réseaux sociaux : « Je suis vraiment fier de #WeCanReachTheStars et je suis vraiment honoré d’être avec @gwenstefani. C’est pourquoi nous nous sommes mariés en premier lieu. C’est pourquoi nous portons des bagues… parce que nous voulons que tout le monde le fasse. savoir. Je suis ravi de partager cette chanson avec le monde. «

Les paroles sont parmi les plus tendres de Shelton, comme le chante le crooner country : « Qui sommes-nous pour remettre en question Dieu et son plus grand plan / Toi et moi sommes une bénédiction et nous n’avons qu’à dire amen, amen », avant promettant dans le refrain, « Je sais que nous pouvons atteindre les étoiles / C’est jusqu’où ira mon amour pour toi / Je sais que nous pouvons atteindre les étoiles / Tu as déjà accroché la lune. »

Daly a précédemment révélé dans l’émission TODAY qu’il avait pressé le couple The Voice d’écrire leurs propres vœux pour la cérémonie, et bien qu’ils aient initialement « hésité » à le faire, cela a fini par être un moment spécial pour tous. « Au mariage, Gwen commence et elle a écrit ceci [speech] en disant ‘depuis que je suis une petite fille… blah blah blah’ et elle écrase [it], pas un œil sec dans l’église « , se souvient Daly. « … C’était si parfait que j’ai dit à Blake quand elle a eu fini, ‘Trop ça, mon pote.' »

Shelton, à son tour, a déclaré: « Gwen m’a toujours donné du mal à ne pas écrire assez de chansons, alors j’ai écrit une chanson », apportant sa guitare pour chanter « We Can Reach the Stars », que Daly a dit avoir chanté pendant pleurs. Le sentiment était universel. « Pas un œil sec dans la maison », a ajouté l’hôte. « C’était un moment fort. »