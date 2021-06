Écoutez la chose d’amour de Stillwater, de la bande originale presque célèbre

Stillwater, le groupe fictif dont l’histoire est racontée dans le film Almost Famous, a partagé “Love Thing” de la nouvelle édition de l’album de la bande originale du film. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

“Love Thing” a été co-écrit par Cœurs Nancy Wilson et Cameron Crowe et il figure sur le nouvel OST d’Almost Famous qui sortira le 9 juillet via UMe. Le label a compilé plusieurs itérations de la bande originale du film primée aux Grammy Awards, augmentée de manière exhaustive dans l’ensemble Uber Box en édition limitée qui comprend une bande originale étendue avec cinq CD, sept disques vinyle noir de 180 grammes et un tout nouveau 7 pouces pour Le “chien de fièvre” de Stillwater.

La bande originale élargie comprend des chansons de The Beach Boys, Joni Mitchell, Led Zeppelin, Neil Young & Crazy Horse, The Who et Yes, ainsi que toutes les chansons créées pour le groupe de rock en herbe du film Stillwater, la plupart écrites pour le film par le réalisateur Cameron. Crowe, Heart’s Nancy Wilson et guitariste lauréat d’un Grammy Award, Peter Frampton.

Le coffret montre à quel point la bande originale de Almost Famous était et reste exceptionnelle. Crowe a arrangé un remix et un montage dédié de l’instrumental “Amazing Journey/Sparks” de Who de leur opéra rock Tommy et album live Vivre à Leeds. Pour une autre scène, Crowe avait récupéré un enregistrement live bootleg de sa cachette pour “Cortez the Killer” de Neil Young d’un spectacle de 1999, que Young a récemment déterré de ses vastes archives et nouvellement mixé à partir de la bande analogique multipiste originale pour cette version. . L’ensemble est également mis en évidence avec l’inclusion de l’emblématique “Tiny Dancer” d’Elton John, nouvellement mélangé avec les membres de la distribution chantant aux côtés de la chanson telle qu’elle est présentée dans le film.

Presque célèbre est semi-autobiographique, car Cameron Crowe lui-même était un écrivain adolescent pour Rolling Stone. Il est basé sur ses expériences de tournée avec les groupes de rock Poco, Allman Brothers Band, Led Zeppelin, Eagles et Lynyrd Skynyrd. Crowe a expliqué comment, au cours de cette période, il est tombé amoureux et a rencontré ses héros musicaux – ces événements représentés dans le film comme étant arrivés à William Miller (joué par Patrick Fugit), le personnage principal enfantin.

Le film est sorti initialement en 2000. Deux décennies plus tard, le film primé aux Oscars/BAFTA/Golden Globe Award reste l’une des lettres d’amour les plus douces du genre, une qui a habilement capturé l’apparence, le son, la sensation, l’attitude de ce que le rock ‘n’ roll signifiait pour ses créateurs, ses adeptes les plus fervents, ses accros et ses parents inquiets à l’époque d’or de la musique pop.

Le film a été largement acclamé par la critique et a reçu quatre nominations aux Oscars, dont une victoire pour le meilleur scénario original. Il a également reçu le Grammy Award 2001 du meilleur album de compilation de bandes sonores pour un film, une télévision ou d’autres médias visuels. Roger Ebert l’a salué comme le meilleur film de l’année ainsi que le neuvième meilleur film des années 2000. Il a également remporté deux Golden Globe Awards, pour le meilleur film – comédie musicale ou comédie et meilleure actrice dans un second rôle – film (Hudson).

Précommandez la bande originale de Almost Famous, qui sortira le 9 juillet.