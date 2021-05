Écoutez la collaboration inédite de Slash avec Chester Bennington

Un extrait d’une minute d’une collaboration inédite entre GUNS N ‘ROSES guitariste Sabrer et en retard LINKIN PARK chanteur Chester Bennington peut être diffusé ci-dessous. La piste, appelée “Fou”, était destiné à Sabrerpremier album solo, bien qu’il finisse par l’enregistrer pour le LP sous le titre «Capitaine Alibi» avec retard MOTÖRHEAD chanteur Lemmy Kilmister au chant.

le “Fou” l’extrait de code a été mis à disposition par le producteur de musique Gros Chris Flores, qui a travaillé sur SabrerL ‘album susmentionné il y a plus de dix ans. Vers 2019, Flores est retourné au studio et a reprogrammé la batterie et a joué de la basse sur la piste, qui devrait sortir dans un avenir pas trop lointain pour en bénéficier 320 Changements de direction, l’organisme de sensibilisation à la santé mentale lancé par Chesterla veuve de Talinda Bennington.

Sabrer a discuté de son Bennington collaboration lors d’un entretien en 2018 avec Variété. Il a rappelé: “Quand je faisais mon premier album solo, j’ai travaillé avec beaucoup de personnes différentes, dont certaines, pour une raison quelconque, n’ont pas fini sur l’album. L’un était avec Chester. Nous avons fait une chanson et LINKIN PARK à l’époque ne permettait pas que cela se produise, alors je l’ai fait avec Lemmy. Le gars qui a conçu mes démos me l’a envoyé et je l’ai envoyé à Chesterla famille. “

Le guitariste a ajouté que la chanson pourrait sortir à un moment donné, en disant: “Sa famille l’a eue, donc ce serait totalement à eux. C’était vraiment bien. Il était génial. Ce serait bien pour moi s’ils le voulaient. [release] il. Musicalement, c’est fondamentalement le même que le Lemmy chanson, mais les paroles sont vraiment poignantes. “

Le projet éponyme 2010 présentait un chanteur invité différent sur chaque piste, y compris Ozzy Osbourne, Fergie, Chris Cornell, Kid Rock, Myles Kennedy, Iggy Pop, M. Ombres et d’autres. Sabrer Raconté Le pouls de la radio à l’époque comment il a fait participer tous ces chanteurs: “J’ai compilé, vous savez, un tas de chansons avec une idée précise de qui sonnerait bien sur quoi. Ensuite, j’ai dû faire une démo présentable, appeler l’artiste et allez, ‘j’ai cette chanson, je fais cet album avec tous ces différents chanteurs dessus, et j’aimerais que vous soyez dessus et j’ai une chanson que je pense que vous aimeriez,’ et ensuite envoyer à eux. Et puis j’ai eu des retours positifs tout au long de la ligne là-bas. “

Sabrer sort son quatrième album solo et son troisième avec son groupe LES CONSPIRATEURS, intitulé “Vivre le rêve”, en septembre 2018.



