Écoutez la collaboration « Joyeux Noël » d’Ed Sheeran et Elton John

Ed Sheeran et Elton John ont dévoilé aujourd’hui (3 décembre) leur festif, collecte de fonds unique « Joyeux Noël. » Cela marque non seulement le début officiel de la course traditionnelle pour la prestigieuse machine à sous de Noël n ° 1 au Royaume-Uni, mais la première collaboration enregistrée entre deux des plus grands artistes du disque au monde, qui sont également de grands amis.

Le morceau est accompagné d’une nouvelle vidéo amusante réalisée par Jason Koenig, qui a été mise en ligne sur les chaînes YouTube officielles des artistes à 8 heures du matin. S’ouvrant sur la voix de Sheeran et l’accompagnement au piano d’Elton, il offre beaucoup de joie de Noël bien nécessaire, sans parler des cloches de traîneau. Tout le produit britannique de ses ventes au cours de cette période de Noël ira à la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation.

La chanson est produite par le prolifique hitmaker Steve Mac, et présente des arrangements édifiants et des harmonies joyeuses, ainsi que les paroles optimistes de Sheeran et Elton : il y a eu de la douleur cette année, mais il est temps de laisser tomber / L’année prochaine, on ne sait jamais, mais pour l’instant, joyeux Noël.

« Joyeux Noël » cimente une amitié entre les deux superstars qui remonte déjà à une dizaine d’années. C’est la première fois qu’ils unissent leurs forces sur un single officiel, mais les deux ont une « forme » en termes de sorties de Noël. En 2017, Sheeran a décroché ce créneau convoité de Noël au Royaume-Uni avec sa ballade « Perfect », tandis que le single « Step Into Christmas » d’Elton en 1973 est depuis longtemps un incontournable de la saison des vacances.

Après avoir culminé au n°24 le sa sortie initiale, la composition John/Taupin a commencé à réapparaître dans les charts festifs à l’ère numérique à partir de 2007. En 2017, elle est remontée au n°11, et sa popularité n’a fait que croître au cours des années suivantes, atteignant un sommet de n°10. en 2018 et un nouveau sommet pour la piste du n ° 10 au cours de chacune des deux dernières années.