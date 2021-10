Écoutez la description NSFW d’Anthony Edwards de Giannis

Giannis Antetokounmpo est absolument incontrôlable.

Bien sûr, ce n’est pas de la manière dont vous pensez généralement qu’un joueur est incontrôlable. Il n’est pas, disons, en train de vous percer le visage à 3 points comme Steph Curry. Il ne vous fait pas passer la semaine prochaine comme Kyrie Irving ou James Harden.

Il vous domine physiquement comme une sorte de combinaison tordue de Shaquille O’Neal et LeBron James qui donne l’impression que cela ne devrait pas être possible. Et, honnêtement, défendre cela pourrait être un peu pire que de regarder quelqu’un frapper un pas en arrière à 3 points sur vous.

Tu sais qu’il n’y a absolument rien que tu puisses faire. Voici un aperçu de ce à quoi cela ressemblait via son tableau de tir de mercredi contre les Timberwolves.

Il dominait absolument la peinture.

Maintenant, voici à quoi cela ressemble, via une description NSFW parfaite d’Anthony Edwards.

ATTENTION: Il y a BEAUCOUP de langage NSFW dans ce tweet.

Anthony Edwards parle de Giannis Antetokounmpo pic.twitter.com/eRITPZyzDR – jace frederick (@JaceFrederick) 28 octobre 2021

« Avec un gars comme ça, vous ne pouvez pas insister sur le fait qu’il marque. C’est ce qu’il va faire. M*********** mesure 7’2, 280 livres, comme si vous ne pouviez rien y faire. Comme merde, nous avons mis quatre personnes sur lui, m************ a toujours marqué le ballon… Je n’ai jamais rien vu de tel. Vous pouvez mettre quatre personnes sur lui, il pourrait le manquer, sauter tout de suite et dunk ce salope. Je veux dire, comme, tu ne peux rien y faire… Je ne peux même pas dire que nous l’avons contenu. Il est quand même allé pour 40.

C’est la dernière ligne qui le conduit vraiment à la maison, cependant.

« Il n’y a rien que je puisse dire sur Giannis, mec. Il est imparable.

Et c’est ce que cela ressemble à garder Giannis Antetokounmpo.

