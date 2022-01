Écoutez la face B 2010 de Broken Social Scene, « Curse Your Fail »

Collectif de rock indépendant de Toronto Scène sociale brisée ont sorti « Curse Your Fail », un morceau tiré du prochain Old Dead Young: B-Sides & Rarities, une collection couvrant toute la carrière de faces B, de raretés et de prises tirées de 20 ans de 7 pouces, de compilations, de bandes sonores , et des versions difficiles à trouver.

« Curse Your Fail », auparavant uniquement disponible sur un split 7 pouces 2010 avec The Sea and Cake, propose des voix alternées de quatre chanteurs principaux, dont l’invité Sébastien Grainger (de DFA 1979).

« Curse Your Fail » suit « Cette maison est en feu » un single dream pop inédit tiré des sessions d’enregistrement de Forgiveness Rock Record de 2009. Old Dead Young: B-Sides & Rarities est disponible en téléchargement numérique et en streaming à la demande le 14 janvier 2022. Les fans peuvent également précommander l’album sur vinyle pour une sortie au printemps.

Une fois un projet d’enregistrement de sous-sol pour deux personnes, Broken Social Scene a pris vie sur scène comme une entité d’improvisation obscure avec une liste de portes tournantes, chaque concert étant une expérience tout à fait unique dépendant de la pièce, de la météo, de ce qu’ils ont mangé pour le dîner ce soir-là et de qui venait jouer.

Alors que le premier album du groupe en 2001, Feel Good Lost, présentait BSS comme un projet ambient anonyme qui reflétait ses origines modestes et familiales, leurs performances live électrisantes de cette époque ont rassemblé une famille élargie d’interprètes ayant des racines dans le post-rock (Justin Peroff; Do Charles Spearin de Make Say Think), latin jazz (Andrew Whiteman), art-folk (Feist), synth-pop (Amy Millan et Evan Cranley, également de Stars), dance-punk (Emily Haines et Jimmy Shaw de Metric) et country rock (Jason Collett).

Mais en poursuivant la liberté d’improvisation sur des considérations commerciales, Broken Social Scene a établi une nouvelle norme d’or pour le rock indépendant au 21e siècle avec You Forgot It In People de 2002, un album qui a poussé le genre bien au-delà de ses racines bruyantes et fainéantes des années 90 vers un son plus expansif. , vision émotionnellement expressive. Et avec des sorties de suivi comme le merveilleusement chaotique Broken Social Scene (2005), le ravissant Forgiveness Rock Record (2010) et le complexe mélodique Câlin du tonnerre (2017), Broken Social Scene ont accumulé un corpus d’œuvres passionnant, amorphe et imprévisible. Old Dead Young: B-Sides & Rarities est tout ce qui s’est passé entre les deux.

Précommandez Old Dead Young : faces B et raretés.