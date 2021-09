Écoutez la Loi sur la Cour suprême des tribunaux

in

Le gouvernement doit agir rapidement pour valider les nominations et doit veiller à ne pas porter atteinte à l’indépendance de la justice.

La Cour suprême a sévèrement critiqué le Centre pour ne pas avoir comblé les postes vacants dans les tribunaux du pays, y compris la NCLT et la NCLAT. Il a donné au Centre une semaine pour effacer les nominations clés, affirmant que le gouvernement “testait la patience de la cour suprême” avec son approche des tribunaux. L’observation a été faite dans le contexte d’une requête en justice contestant la loi récemment adoptée sur la réforme des tribunaux. Comme l’a fait remarquer le tribunal saisi de l’affaire, composé de CJI NV Ramana et des juges DY Chandrachud et L Nageswara Rao, certaines dispositions de la loi sont presque identiques à celles annulées par le tribunal suprême dans les affaires du Barreau de Madras (MBA).

La loi attaquée vise à liquider certains tribunaux existants et à confier les fonctions de ces tribunaux au pouvoir judiciaire et, dans un domaine précis, au gouvernement de l’Union. Elle fixe également un âge minimum de 50 ans comme critère d’éligibilité pour les membres du tribunal, en plus de fixer la durée maximale de mandat d’un membre à quatre ans. Dans l’arrêt MBA, la Cour suprême avait annulé des dispositions similaires introduites par la loi de finances 2017, qui avait fusionné les tribunaux basés sur le domaine, et l’ordonnance sur la réforme des tribunaux.

L’article 3 (7) de la loi sur la réforme des tribunaux, qui prescrit la recommandation de noms par le comité de recherche et de sélection au Centre, est identique à l’article 184 (7) de la loi de finances 2017 qui a été annulé à l’unanimité par le tribunal suprême dans l’arrêt MBA. Il est donc difficile de comprendre pourquoi le Centre aurait dû le réitérer, à moins que l’intention ne soit d’annuler le jugement par voie législative. Le CS avait alors observé que « l’influence de l’exécutif devrait être évitée en matière de nomination aux tribunaux ».

La disposition accorde un pouvoir discrétionnaire au Centre en ce qui concerne la décision sur les recommandations du comité de recherche et de sélection, dans les trois mois suivant la date des recommandations. Le gouvernement avait défendu la loi en disant que les pouvoirs de la législature ne pouvaient pas être restreints même si le gouvernement avait le plus grand respect pour le pouvoir judiciaire ; Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait même souligné que les dispositions miroir invalidées dans l’arrêt MBA n’avaient pas été invalidées pour inconstitutionnalité. Cependant, la Cour suprême a observé que « la base d’un jugement peut être supprimée… mais vous ne pouvez pas adopter une loi qui est contraire à un jugement ».

C’est un fait qu’un âge minimum de 50 ans exclura les jeunes avocats spécialisés, même si les tribunaux auront besoin d’experts du domaine pour plusieurs affaires, en particulier les zones de sunrise où les juristes plus âgés peuvent ne pas avoir la compétence requise. Dans un tel scénario, les tribunaux constateront simplement que les ordonnances sont régulièrement contestées par les instances judiciaires supérieures, étouffant davantage la justice déjà engorgée de l’Inde.

À cette fin, le gouvernement aurait dû adhérer à la directive de la cour suprême, dans l’arrêt MBA, de permettre aux avocats ayant 10 ans d’expérience de se battre pour devenir membres des tribunaux. Restreindre le mandat à seulement quatre ans – par opposition à la directive du CS d’un minimum de cinq ans – est susceptible de décourager le mérite car les juristes qualifiés ne verront pas les tribunaux comme une option de carrière attrayante ; le CS avait également noté dans l’arrêt que les mandats de courte durée permettent une plus grande marge d’ingérence de l’exécutif, mettant en péril l’indépendance de la justice.

Alors que l’efficacité des tribunaux est souvent mise en doute, le fait est que de nombreux tribunaux importants, y compris le Tribunal des forces armées et le Tribunal vert national, souffrent d’une pénurie de membres. Le gouvernement doit agir rapidement pour valider les nominations et doit veiller à ne pas porter atteinte à l’indépendance de la justice.

