Écoutez la lumière intérieure de Crown Lands du nouvel EP de White Buffalo

Duo rock puissant primé aux prix Juno Terres de la Couronne – Cody Bowles (voix et batterie) et Kevin Comeau (guitare, basse et claviers) – ont sorti leur EP à quatre titres « White Buffalo » via Spinefarm/Universal Music Canada. Vous pouvez écouter le nouveau morceau “Inner Light” ci-dessous.

Le projet de quatre pistes combine la chanson titre “White Buffalo” précédemment publiée et la composition en plusieurs parties de treize minutes “The Oracle” ainsi que deux nouvelles chansons; “Inner Light”, le tout premier morceau instrumental du groupe plus “The Witching Hour (Electric Witch)”, une réinterprétation d’une chanson qu’ils ont enregistrée pour leur EP acoustique, “Wayward Flyers Volume 1”.

Crown Lands a enregistré ce projet avec le producteur torontois primé aux Grammy Awards David Bottrill (Tool, Mastodon, Rush, Peter Gabriel). En parlant de “Inner Light”, le groupe explique son processus, “le premier instrumental de Crown Lands mais pas le dernier. Nous avons écrit ceci en pensant au King Crimson des années 80. Nous voulions voir jusqu’où nous pouvions nous pousser en tant qu’arrangeurs : ce morceau intègre des acoustiques à 12 cordes, des tablas et des pédales Taurus pour un grand effet. Cette mélodie explore un mètre plus complexe que toute autre mélodie des terres de la Couronne. Le thème principal est en 4/4 avec une barre de 7/8 pour faire bonne mesure. La section du milieu alterne les thèmes 15/8, 7/8 et 5/4 car pourquoi pas !

Crown Lands décrit également l’évolution du morceau « Witching Hour (electric witch) », décrivant « cette chanson a traversé un long voyage pour arriver ici. Nous avons écrit ‘The Witching Hour’ lors de nos premières sessions LP et l’avons réinterprété comme un numéro acoustique pour Wayward Flyers Vol I. Après l’avoir joué en live, il a estimé qu’il avait besoin d’une version électrique. David Bottrill a aidé à réaliser la vision avec un pont réarrangé qui explore les riffs 7/8 et 11/8.

“White Buffalo”, sorti plus tôt cet été avec “The Oracle”, est le troisième volet d’une trilogie de chansons traitant des droits autochtones. La série de chansons relie le passé à “Mountain”, le présent à “”End of the Road” tandis que “White Buffalo” aspire à un avenir prospère.

Après une année de sorties incessantes, Crown Lands revient enfin dans des salles à travers le Canada pour faire ce qu’ils font le mieux. “The Big Wave Tour” est la première tournée en tête d’affiche du groupe avec 13 dates à travers le pays avec Skye Wallace en soutien. La tournée débutera le 15 octobre au Pyramid Cabaret à Winnipeg. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Achetez ou diffusez l’EP ‘White Buffalo’.