Écoutez la musique sur Spotify et JioSaavn

La comédie romantique « Atrangi Re » vient de sortir sur Disney Plus Hotstar, mais comment les fans du monde entier peuvent-ils écouter la bande originale officielle ?

C’est peut-être une affirmation évidente, mais la qualité et la variété de la bande-son sont le facteur décisif pour le succès de tout film musical ou série télévisée.

Aujourd’hui, 24 décembre, la comédie musicale indienne très attendue « Atrangi Re » a été créée dans le monde entier sur Disney Plus Hotstar.

Le film n’est peut-être disponible que depuis quelques heures, mais les fans ont déjà la partition du film dans la tête.

Alors, comment les fans d’Atrangi Re peuvent-ils écouter la bande originale officielle en ligne et comment s’appellent les chansons ?

Atrangi Re : bande originale en hindi

Les chansons suivantes figurent sur la bande originale officielle en hindi d’Atrangi Re, qui a été écrite par Irshad Kamil et produite par AR Rahman.

« Garda » – Daler Mehndi, 3:44 « Chakra Chak » – Shreya Ghoshal, 4:31 « Tera Rang » – Haricharan Seshadri et Shreya Ghoshal, 4:34 « Little Little » – Dhanush et Hiral Viradia, 4:18 « Tumhein Mohabbat Hai” – Arijit Singh, 3:07 “Rait Zara Si” – Arijit Singh et Shashaa Tirupati, 4:51 “Toofan Si Kudi” – Rashid Ali, 3:36

Vous pouvez écouter la bande originale complète via Spotify et JioSaavn.

Atrangi Re : bande originale tamoule

Les morceaux suivants figurent sur la bande originale tamoule officielle d’Atrangi Re, qui s’appelle Galatta Kalyaanam.

« Mannaarkudi » – Mano, 3:34 « Chaka Chakalathi » – Shreya Ghoshal, 4:29 « Murali Mogha » – Haricharan Seshadri et KS Chithra, 4:35 « Little Little » – Dhanush et Sharanya Srinivas, 4:18 « Idhudhaan En Kadhai » – Srinivas, 2:56 « Kaadhalai Solla Mudiyatha » – Yazin Nizar et Shashaa Tirupati, 4:52 « Sooraavali Ponnu » – AR Ameen, 3:37

Les fans d’Atrangi Re peuvent écouter la bande originale tamoule via JioSaavn.

Comment le film a-t-il été évalué jusqu’à présent?

Atrangi Re n’est disponible en streaming via Disney Plus Hotstar que depuis quelques heures, mais déjà les premiers aperçus des notes et des critiques sont disponibles.

Il semble que le film aura une disparité notable entre les critiques des fans et des critiques ; marquant un solide 7,7/10 sur IMDB mais ayant pour la plupart des critiques négatives.

Le Times of India note Atrangi Re 3,5/5 et déclare que l’histoire est un « concept unique qui vous emmène sur un chemin étrangement étrange ».

La même note est donnée par Koimoi, qui a déclaré que si le « triangle amoureux tordu » est digne d’éloges, le film est déçu en termes de valeur comique.

First Post donne au film un score décevant de 1/5, qualifiant l’intrigue de « bizarre » tout en intitulant simplement leur critique « Dear Dhanush et Sara Ali Khan, Why? »

Atrangi Re a reçu une note de deux étoiles sur cinq sur NDTV, expliquant que « l’histoire d’amour est incapable de convertir son intrigue cruciale en autre chose qu’une émission à un tour ».

Cependant, ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles, Bollywood Hungama marquant le film 4/5 et affirmant que « les performances, la partition musicale et plusieurs scènes bien exécutées font du film un tarif regardable ».

Je n’arrête pas de penser à #AtrangiRe , une histoire d’amour qui dépasse les notions conventionnelles de l’amour. Montre pourquoi @dhanushkraja est si spécial. Un interprète aussi fluide que l’eau. Peut prendre n’importe quelle forme sans effort. @SaraAliKhan est apte comme Rinku. Celui-ci est pour les âges. – Renuka Vyavahare (@renukaVyavahare) 23 décembre 2021

