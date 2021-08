Écoutez la nouvelle chanson anthémique de Bastille, Thelma & Louise

Aucun film ne capture mieux l’essence du décollage dans la quête de la liberté que le classique féministe moderne Thelma + Louise. Grand fan de cinéma, l’auteur-compositeur et leader de Bastille Dan Smith a introduit sa Ford Thunderbird 1966 et la libération évasive de ce film emblématique dans l’univers du prochain nouvel album de Bastille.

« Thelma + Louise » – la chanson – montre la prochaine évolution du son de Bastille. Ils rassemblent les boîtes à rythmes percutantes et les synthés rêveurs des années 80 avec une nouvelle rareté, créant une nouvelle toile de fond pour un refrain classique et anthémique. Vous pouvez consulter la chanson ci-dessous.

C’est une méditation contagieuse sur des « jours comme ceux-ci » où vous voulez simplement vous évader, qu’il s’agisse simplement de fermer les yeux et de vous imaginer ailleurs ou de conduire jusqu’au Mexique et de sauter du bout du monde. La chanson puise intelligemment dans la dichotomie au cœur du film, où la liberté et la vie dans l’instant sont tempérées par la menace d’une réalité froide et dure intervenant à tout moment.

Co-écrit avec le légendaire auteur-compositeur Rami Yacoub (« Hit Me Baby One More Time » de Britney Spears », l’album « Chromatica » de Lady Gaga) et son collaborateur de longue date Mark Crew, « Thelma + Louise » est le deuxième morceau extrait du prochain album du groupe. Nouvel album. Ça suit le captivant single principal “Distorted Light Beam” – co-écrit et co-produit avec Ryan Tedder. Le groupe a également abandonné le nouveau morceau inspiré de la science-fiction “Donnez-moi l’avenir”, les voix pour lesquelles peignent une image rappelant les images de Blade Runner et au-delà. Il marque le début d’un nouveau chapitre pour le groupe – celui qui révolutionne leur son – et fait allusion à un nouveau monde sonore et visuel à venir.

L’évasion est un thème qui est exploré en profondeur sur le nouveau record, en particulier en relation avec la technologie – dans ce cas sous le regard attentif de Future Inc., une fausse grande entreprise technologique du futur avide de données (qui peut ou non supporter une certaine ressemblance avec les grandes entreprises technologiques du présent) La technologie innovante Futurescape de l’entreprise (comme on le voit dans la vidéo de “Distorted Light Beam”) offre des possibilités infinies d’un nouveau genre – la chance de voyager dans votre propre univers. Selon les mots de Dan, le concept donne à Bastille l’opportunité de « se moquer de la façon dont ces entreprises nous intéressent et attirent le monde, et se font de la publicité et parlent d’elles-mêmes, et se prennent vraiment au sérieux et gagnent d’énormes sommes d’argent tout en prenant tout nos données et plus »

Au cours du mois dernier, Bastille a présenté ses premiers spectacles en 18 mois avec des festivals phares à Standon Calling et Latitude et cette semaine sur BBC1 dans le cadre de l’événement des retrouvailles olympiques. Plus tôt cette semaine, le groupe a joué deux spectacles ReOrchesrated à guichets fermés dans le cadre du festival Hampton Court à Londres.

