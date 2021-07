Écoutez la nouvelle chanson de Bastille, Give Me The Future

Bastille ont dévoilé leur nouvelle chanson, “Give Me The Future”, de leur quatrième album studio à venir. De plus, il est présenté dans la nouvelle vidéo de campagne de la marque Jeep, « Life Electrified », qui est également disponible aujourd’hui. Vous pouvez consulter la chanson ci-dessous.

“Give Me The Future” se démarque comme un classique de la Bastille de part en part. La production caverneuse résonne, tandis que les synthés juxtaposent un rythme aérien. Les voix peignent une image inspirée de la science-fiction, rappelant les images de Blade Runner et au-delà. Tout se construit vers un crochet spacieux et planant, accueillant tout ce qui se profile à l’horizon pour la balade. Comme toujours, Bastille représente l’avenir. Plus tôt cette semaine, la marque Jeep a révélé une partie de la chanson dans une vidéo de campagne plus courte, dans laquelle les fans de Bastille se sont déchaînés, devinant le titre de la chanson et la date de sortie.

À propos de « Give Me The Future », le leader Dan Smith a déclaré : « « Give Me The Future » ​​est une chanson sur l’exploration de possibilités infinies. Littéralement, on a l’impression que tout est à portée de main, tous les goûts sont satisfaits. Le bruit du vaisseau spatial au départ ? C’est nous qui atterrissons en catastrophe dans le futur. La réalité dans laquelle nous vivons en ce moment était la science-fiction d’il n’y a pas si longtemps. Prenez un film comme Minority Report. La technologie dans cela semblait si lointaine, un fantasme. Mais c’est ici, nous sommes déjà bien au-delà. Si quelqu’un vous avait dit ça il y a 20 ans, à la sortie du film… vous auriez ri. Ou été terrifié.

Le mois dernier, Bastille est revenu avec son dernier single, “Distorted Light Beam”. La chanson, une ruée métallique brillante de pop rétro-futuriste, a été co-écrite et co-produite avec Ryan Tedder aux côtés du collaborateur de longue date du groupe, Mark Crew. Cela marque le début d’un nouveau chapitre pour le groupe – celui qui révolutionne leur son – et fait allusion à un nouveau monde sonore et visuel à venir.

“Faisceau lumineux déformé” est sorti avec une vidéo officielle cinématographique mettant en vedette l’actrice britannique Remmie Milner de la série primée aux BAFTA, Save Me. Se déroulant dans le futur, la vidéo montre une nouvelle technologie immersive, “Futurescape”, créée par l’entité technologique mondiale pionnière Future Inc., transformer la vie telle que nous la connaissons. Sans oublier que “Distorted Light Beam” figure actuellement dans le Top 25 d’Alternative Radio, car il continue de grimper dans les charts en tant que troisième plus grand gagnant cette semaine.