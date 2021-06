Écoutez la nouvelle chanson de Darkthrone « Hate Cloak »

“Cape de haine”, une nouvelle chanson des pionniers du black metal TRÔNE SOMBRE, peut être diffusé ci-dessous. Le morceau est tiré du prochain album du groupe, “Je vous salue éternellement……”, qui sortira le 25 juin via Peaceville.

“Cape de haine” est une durée de neuf minutes et 17 secondes Fenriz-une épopée sacrée écrite qui est imprégnée du tonnerre majestueux du heavy doom metal vintage.

Fenriz commentaires: “« Cape de haine » est certainement la chanson la plus lente de l’album. Il y a plein de parties “rapides” sur Tedles chansons de, les tempos moyens et lents aussi. Tout l’intérêt pour nous d’avoir de longues chansons est la variation des tempos/rythmes, d’où l’épopée.”

Depuis sa formation en 1986 en tant que MORT NOIRE à Kolboton, Norvège, TRÔNE SOMBRE sont passés maîtres dans leur art. Abandonner le death metal des années 1991 “Voyage de l’âme” premier album en faveur d’un son black metal plus primitif sur l’année suivante “Une flamme dans le ciel du nord”, ils ont aidé à définir le black metal dans les années 90 à travers des albums comme les années 1993 “Sous une lune funéraire” et son suivi “La faim de Transylvanie”. Vraiment, cependant, TRÔNE SOMBRE restent uniques, même dans leur propre canon.

Au “Je vous salue éternellement……”, les chansons plus longues et plus funestes reflètent le batteur Fenrizl’amour du destin, en prenant leur temps pour faire valoir leur point de vue. Pour Fenriz, ce que lui et son co-conspirateur Nocturno Culto ont concocté des étirements qui remontent encore plus loin que la découverte du black metal, aux sons des années 70 et aux sons plus libres de groupes jouant avec des thèmes plus vastes. Cela n’a pas seulement rendu les chansons plus longues, cela en a fait une bête entièrement différente à partir de la base.

“Quand j’étais enfant, je grandissais avec le métal, je cherchais des groupes avec de longues chansons. SABBAT NOIR en avait beaucoup, et GEL CELTIQUE‘s “L’aube de Meggido” J’avais une longue chanson, alors je l’ai mise chez le disquaire et j’ai découvert une autre dimension du métal. BOUGIE‘s ‘Epicus Doomicus Metallicus’ n’avait que de longues chansons, donc je pense que je l’ai acheté sans même les écouter, et c’était l’un de mes meilleurs achats de tous les temps – une inspiration éternelle pour toute ma carrière.”

“Pour nous, c’est devenu un peu logique, difficile à expliquer, mais vous devez vous préparer à un autre type d’écoute”, explique Nocturno Culto. “Une chanson de trois minutes n’est rien à laquelle nous pensons pour le moment. Nous l’aimons de cette façon. Pour l’instant.”

Même un changement de studio n’a vraiment rien changé en TRÔNE SOMBREl’ADN de. Ayant enregistré tous les albums depuis 2004 en utilisant leur propre Nécroenfer II studio – un enregistreur portable à 8 pistes logé dans un ancien abri anti-bombes, lui-même remplaçant l’original Nécroenfer 4 pistes utilisé pour “La faim de Transylvanie” et “Panzerfaust”, jusqu’à ce qu’il devienne “trop ​​nécro” et se brise – pour “Je vous salue éternellement……”, le groupe est allé à Studio Chaka Khan à Oslo pour la première fois.

Bien que le matériel ait été presque entièrement terminé avant la session, quelque chose que le nouveau studio et la nouvelle façon de travailler ont permis “Je vous salue éternellement……”, a été l’occasion d’expérimenter des idées sur le sabot.

Dans un monde qui change trop vite pour que quoi que ce soit y colle, TRÔNE SOMBRE sont à la fois capables de rester frais, mais aussi d’une fiabilité rassurante. Et peu importe où ils enregistrent, ce qu’ils font ou quel équipement ils utilisent pour le faire — Fenriz a fini par utiliser un kit de batterie appartenant à Appice Carmin quand il était dans Rod Stewart‘s band cette fois-ci — cela, semble-t-il, ne changera jamais et ne pourra jamais changer.

Comme Fenriz lui-même le dit: “Peu importe ce qui se passe, nous sonnerons toujours comme nous, semble-t-il!”

L’illustration de couverture présente la pièce “Pluton et Charon” (1972), du célèbre artiste de science-fiction David A. Hardy; une image extrêmement inspirante pour les deux Fenriz et Nocturno Culto s’étalant sur plusieurs décennies, et cela constitue également un lien symbolique entre les styles de genre apparents sur TRÔNE SOMBREœuvres les plus anciennes de , à ces mêmes traits évidents sur “Je vous salue éternellement……”.

Liste des pistes :

01. La voix de son maître [07:17]



02. Cape de haine [09:16]



03. Le réveil des éveillés [08:24]



04. Voyage vers un pôle Nord à la dérive [09:24]



05. La cité des arcanes perdues d’Uppakra [07:02]

Crédit photo: Jørn Steen