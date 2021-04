Écoutez la nouvelle chanson de Gojira ‘Into The Storm’

Métalliers progressifs français GOJIRA ont déchaîné une nouvelle piste intitulée “Dans la tempête”. Il se démarque comme la quatrième chanson partagée de leur nouvel album très attendu, “Courage”, qui sortira le 30 avril via Records de Roadrunner. “Dans la tempête” est disponible aujourd’hui sur toutes les plateformes de streaming et est accompagné d’un visuel.

Chanteur / guitariste Joseph Duplantier élaboré sur “Dans la tempête”: “Cette chanson est imprégnée du concept de la désobéissance civile. Agir en conséquence avec notre sagesse la plus profonde et défendre ce qui est précieux et bon dans ce monde. La seule révolution possible est celle qui fleurit de l’intérieur de nous. Le changement viendra des individus. Les lois doivent être pliées et façonnées en fonction de nos besoins vitaux. LES LOIS SUIVRONT! “

“Dans la tempête” arrive dans le sillage du récent single du groupe “Amazonie” qui vise la crise qui frappe l’Amazonie et ses communautés autochtones. Un ripper luxuriant entrelacé d’instruments folkloriques indigènes et de rythmes groove-metal, les paysages sonores sont verdoyants, mais les thèmes s’avèrent tout sauf idylliques. Duplantier examine la forêt tropicale en voie de disparition, concluant: “Le plus grand miracle / brûle au sol.”

Aux côtés de “Amazonie”, GOJIRA a lancé une initiative de collecte de fonds au profit de l’ONG autochtone The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) qui défend les droits environnementaux et culturels des tribus autochtones d’Amazonie qui ont énormément souffert – victimes de la perte de terres, du travail forcé et de la pauvreté. “Nous ne voulons pas simplement sortir une chanson intitulée «Amazonie»… Nous voulons faire quelque chose en plus de cela, ” Duplantier explique. “Nous nous sentons responsables en tant qu’artistes d’offrir un moyen pour les gens d’agir.”

Travailler avec la plate-forme numérique axée sur le bien social Hélice, GOJIRA organise une campagne caritative d’un mois comprenant une vente aux enchères d’objets uniques du groupe et de leurs amis, ainsi qu’un tirage au sort où les fans peuvent faire un don pour participer pour courir la chance de gagner une signature personnalisée à la main Duplantier guitare. Ayant déjà amassé plus de 120000 $ à ce jour, chaque semaine, de nouveaux souvenirs sont ajoutés à la vente aux enchères avec des articles récents, notamment: une caisse claire du DEFTONES‘ Abe Cunningham utilisé dans l’enregistrement du premier album du groupe “Adrénaline”, une peinture de NŒUD COULANT‘s Jay Weinberg, une basse autographiée utilisée par Justin chancelier de OUTIL, un livre signé de METALLICAde Kirk Hammett et plus.

“Dans la tempête” et “Amazonie” suivre le premier single de l’album, “Né pour une chose”, arrivé en février accompagné d’un Charles De Meyer– Réalisation d’un clip vidéo officiel tourné en France et en Belgique. Les trois morceaux sont disponibles en téléchargement instantané avec des précommandes de “Courage”, GOJIRApremier album en cinq ans et suivi de 2016 Grammy– LP nommé “Magma”.

Enregistré et produit par Joseph Duplantier à Silver Cord Studio – GOJIRA‘s Ridgewood, Queens, siège – et mixé par Andy Wallace (NIRVANA, RAGE CONTRE LA MACHINE), “Courage” est un recueil de chansons exhortant l’humanité à imaginer un nouveau monde – puis à le réaliser. Le groupe a d’abord jeté les bases de “Courage” l’année dernière avec la sortie surprise du single 2020 “Un autre monde”. Radio Nationale Publique a salué la piste comme «un banger apocalyptique», et Stéréogum déclaré, “GOJIRA sont l’une des plus importantes institutions souterraines de métal de ce siècle, “tandis que “Courage” a été voté par les fans comme la sortie n ° 1 sur Revolver“Albums les plus attendus de 2021”.

GOJIRAles dates de tournée très attendues de DEFTONES ont été reportés à 2021.

Crédit photo: Gabrielle Duplantier



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).