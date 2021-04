Écoutez la nouvelle chanson de la progéniture «  Nous n’avons plus jamais eu de relations sexuelles  »

Rockers du sud de la Californie LA PROGÉNITURE ont sorti une nouvelle chanson appelée « Nous n’avons plus jamais de relations sexuelles ». Le morceau est tiré du dixième album studio du groupe, « Laissez les mauvais temps rouler », qui arrivera le 16 avril via Registres Concord. Le suivi des années 2012 « Jours passent » a de nouveau été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux derniers albums du groupe.

Chanteur Bryan « Dexter » Hollande, guitariste Kevin « Noodles » Wasserman, le batteur Pete Parada et nouveau bassiste Todd Morse écrit et enregistré « Laissez les mauvais temps rouler » au cours des dernières années à divers endroits, y compris le studio du groupe à Huntington Beach, en Californie.

« Laissez les mauvais temps rouler » liste des pistes:

01. Ce n’est pas une utopie (2:38)



02. Laissez les mauvais temps rouler (3:18)



03. Derrière vos murs (3:21)



04. Armée d’un (3:11)



05. Briser ces os (2:46)



06. Arrivant pour toi (3:48)



07. Nous n’avons plus jamais de relations sexuelles (3h30)



08. Dans la salle du roi de la montagne (1h00)



09. Les journaux des opioïdes (3:01)



dix. Hassan Chop (2:20)



11. Gone Away (3:16)



12. berceuse (1:12)

Parlant du long écart entre « Laissez les mauvais temps rouler » et le précédent PROGÉNITURE album, Nouilles dit au 100.3 Les X Rocks radio: « Nous y travaillons depuis un moment. Vraiment, il y a environ deux ou trois ans, tout a vraiment commencé à cliquer, et nous avons eu une période vraiment créative – alors et depuis, en fait.

« Nous espérions que l’album soit fait il y a probablement cinq ans, finalement, et il nous a juste fallu plus de temps pour faire quelque chose que nous pensions vraiment fort et représentatif du groupe sous son meilleur jour. »

Ajoutée Dexter: « Je pense que c’est ça. Il fallait se sentir juste avant que nous voulions le sortir. Nous ne sommes pas vraiment sous une date limite. Nous n’avions même pas de label, en fait – nous flottions en quelque sorte là-bas. Donc, il C’était le bon moment pour prendre notre temps et faire le bon disque. «

Lorsqu’on leur a demandé à quel point il était difficile pour eux de s’asseoir sur ces chansons pendant si longtemps sans pouvoir les partager avec leurs fans, Dexter a dit: « Il y a vraiment ce sentiment, quand vous avez quelque chose dont vous êtes vraiment content … Parce que parfois vous traversez un tas de choses qui, ‘Oh, cette chanson a besoin de travail. Cela a besoin de travail.’ Quand vous avez quelque chose qui clique, vous vous dites: « Oh, mec. J’ai hâte de sortir ça. » Mais vous devez juste vous asseoir dessus pendant un certain temps. Je veux dire, nous nous sommes assis là-dessus depuis le début de la pandémie, parce que nous avons en quelque sorte pensé: « Ce n’est probablement pas le meilleur moment pour sortir un disque, car nous Je ne peux pas sortir et tourner, nous ne pouvons pas le promouvoir, nous ne pouvons pas être là pour le jouer pour les gens, « alors nous avons en quelque sorte été assis dessus pendant une bonne partie de l’année. Bien que nous ayons continué revenir en arrière et le peaufiner, et ça s’est amélioré au cours de cette année. Mais nous avons décidé, eh bien, nous ne pouvons pas attendre éternellement si nous allons l’éteindre. «

En ce qui concerne l’inspiration pour le « Laissez les mauvais temps rouler » titre de l’album, Dexter Raconté Radio HardDrive: « Nous avons eu une chanson il y a deux albums [on 2008’s ‘Rise And Fall, Rage And Grace’] appelé « La merde est foutue ». Nous avons écrit cela parce que nous pensions à quel point les choses étaient terribles dans le monde à l’époque. Mais ça a empiré. Nous avons donc dû trouver un nouveau titre, ‘Laissez les mauvais temps rouler’.

« Vous pouvez l’appliquer à beaucoup de choses », a-t-il expliqué. « Je veux dire, nous ne sommes pas un groupe politique. Certaines personnes l’appliqueraient à la dernière administration. Certaines personnes l’appliqueraient à des choses qui se passent aujourd’hui, ou à quel point tout est gâché, essayant de réparer notre pandémie et tout ce genre de trucs. «

Ajoutée Nouilles: « Mais vraiment, ce n’est pas seulement une chose centrée sur les États-Unis non plus, parce que vous voyez des choses se passer dans le monde entier. Il y a des troubles qui se produisent littéralement partout – sur tous les continents. Vous voyez des troubles, et puis vous voyez aussi des anti -les forces démocratiques prennent le pouvoir en quelque sorte à certains endroits, auquel cas cela provoque plus de troubles. Alors, oui, le monde entier est un peu effrayant en ce moment. «

Dexter « C’est vrai. Le changement climatique, les négateurs du climat, les vaccins, les anti-vaxxers – tout ce que vous voulez, c’est là-bas. »

Crédit photo: Daveed Benito