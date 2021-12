Écoutez la nouvelle chanson de Mike « In My World »

Mike a sorti une nouvelle chanson intitulée « In My World ». Il a produit le morceau sous son alias DJ Blackpower. Écoutez ci-dessous.

Mike a sorti son album Disco! en juin. Il a partagé des visuels pour « Evil Eye », « Crystal Ball », « Spiral » et « Aww (Zaza) » et « Ghoulish ». Ce printemps, Mike partira en tournée avec Freddie Gibbs, Zack Fox et Redveil.

Lisez « Les 50 meilleurs albums de 2021 » de Pitchfork, avec Mike’s Disco ! au n°16.

