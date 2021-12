Écoutez la nouvelle chanson des Lumineers, « This is Life (Merry Christmas) »

Les Lumineux ont déballé un cadeau festif pour leurs fans du monde entier avec la première aujourd’hui d’une toute nouvelle chanson de Yuletide. « This is Life (Joyeux Noël) avec Daniel Rodriguez » est maintenant disponible.

Le produit de la chanson – écrite par le célèbre auteur-compositeur-interprète Daniel Rodriguez et Brandy Schultz – bénéficiera à MusiCares.

« Je suis un grand fan de Daniel Rodriguez depuis quelques années maintenant », déclare Wesley Schultz, chanteur-guitariste et co-fondateur des Lumineers. « Nous l’avons invité à dîner un soir, et ma femme Brandy – contre ma volonté – a dit à Daniel que l’une de ses chansons était une chanson de Noël. La chanson s’appelait « This Is Life » et elle a suggéré à Daniel d’ajouter « Merry Christmas » au refrain. Daniel n’a pas été insulté du tout, a essayé et a aimé l’idée. Il s’est avéré qu’elle avait raison, et le reste appartient à l’histoire de Noël.

Hier, The Lumineers a présenté le clip officiel de « AM RADIO », la troisième chanson récemment sortie du nouvel album du groupe, BRIGHTSIDE.

La vidéo a été tournée par le directeur créatif des Lumineers et ami de longue date de Schultz, Nicholas Sutton Bell, sur place dans leur alma mater de Ramsey High School à Ramsey, NJ, et présentant des séquences supplémentaires filmées plus tôt cette année lors du spectacle à guichets fermés du groupe au Santa de CA. Barbara Bol.

« Nick m’a dit qu’il voulait en faire une vidéo qui ressemble à une publicité Nike pour les artistes », explique Schultz. «Nous avons adoré l’idée, nous sommes donc retournés dans notre lycée de Ramsey pour filmer la vidéo – un GRAND merci à RHS de nous avoir laissé prendre la relève pendant quelques jours. Il raconte l’histoire de trois artistes différents au lycée qui ne veulent tout simplement pas arrêter.

Le quatrième album studio du groupe nominé aux 2x GRAMMY Award, BRIGHTSIDE arrive le vendredi 14 janvier 2022 via Dualtone aux États-Unis et au Canada et Decca Records pour le reste du monde. L’album très attendu comprend le premier single et la chanson titre en tête des charts, « LE BON CÔTÉ, » qui est récemment entré dans l’histoire en atteignant la première place du classement «Adult Alternative Airplay» de Billboard – la sixième fois du groupe au sommet de ce classement en moins de 10 ans. Les Lumineers comptent désormais le plus grand nombre de singles n ° 1 parmi tous les actes de ce classement depuis qu’ils ont atteint leur premier sommet AAA en 2012. De plus, « BRIGHTSIDE » continue sa course au n ° 1 sur le décompte « Triple A » de Mediabase. tout en restant fort au n ° 3 sur le palmarès Alternative National Airplay de Billboard.

