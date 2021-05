Écoutez la nouvelle chanson d’Inhaler, Who’s Your Money On? (Maison en plastique)

Inhaler sort aujourd’hui sa nouvelle chanson «Who’s Your Money On? (Maison en plastique) ». Le morceau est un hymne indie-pop fanfaron et la dernière tranche de chanson indélébile du quatuor, composé d’Elijah Hewson (chant et guitare), Josh Jenkinson (guitare), Robert Keating (basse) et Ryan McMahon (batterie) . Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La sortie du premier album d’Inhaler, ça ne sera pas toujours comme ça arriver sur Polydor Records le 9 juillet. Leur premier long métrage voit le groupe de Dublin affiner l’impressionnante promesse de leurs premiers singles en quelque chose de vraiment spécial. «Nous avons vraiment eu l’occasion d’explorer notre son», déclare Hewson. «Sur qui est votre argent? (Plastic House) »allie l’aventure sonore du groupe à son talent indéniable de gros refrains et de crochets captivants. Il a été enregistré dans les studios Narcissus de Londres avec le film de production à long terme du groupe, Antony Genn.

Inhaler jouera une tournée complète au Royaume-Uni et en Irlande plus tard cette année. Les dates de septembre, octobre et novembre incluent de toutes nouvelles dates de tournée au Royaume-Uni, ainsi que la tournée reprogrammée du groupe en Irlande ainsi que deux nouveaux spectacles supplémentaires.

Septembre / octobre 2021:

Mardi 28 septembre: octogone de Sheffield

Mercredi 29 septembre: Leeds 02 Academy

Ven 1 octobre: ​​Newcastle 02 Academy

Sam 2 octobre: ​​Birmingham 02 Institute 1

Dim 3 octobre: ​​Bristol 02 Academy 1

Mardi 5 octobre: ​​Nottingham Rock City

Mer 6 octobre: ​​London 02 Forum Kentish Town

Jeu 7 octobre: ​​Norwich The Nick Rayns LCR, UEA

Sam 9 octobre: ​​Liverpool Uni, The Mountford Hall

Dim 10 octobre: ​​Glasgow Barrowland

Mardi 12 octobre: ​​Manchester 02 Ritz

Décembre 2021:

Mar 14 décembre: Belfast, Limelight 1

Mer 15 déc: Limerick, Dolan’s Warehouse

Jeu 16 décembre: Cork, Cyprus Avenue

Ven 17 décembre: Killarney, INEC Acoustic Club – NOUVEAU SPECTACLE

Dim 19 décembre: Dublin, Academy – NOUVEAU SPECTACLE

Lun 20 déc: Dublin, Academy

Mar 21 déc: Dublin, Academy.

Ce ne sera pas toujours comme ça sort le 9 juillet et peut être précommandé ici.