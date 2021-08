Écoutez la nouvelle chanson d’Iron Maiden « Stratego »

“Stratégie”, une toute nouvelle chanson de IRON MAIDEN, peut être diffusé ci-dessous. Le morceau, qui a été écrit par le guitariste Janick Gers et membre fondateur/bassiste Steve Harris, est tiré du 17e album studio du groupe, “Senjutsu”, sortira le 3 septembre via BMG.

IRON MAIDENLe premier LP de six ans a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par Harris. Il a été précédé le mois dernier par une vidéo d’animation très acclamée pour le premier single “L’écriture sur le mur” faite par Clignotement d’encre basé sur un concept du chanteur Bruce Dickinson avec deux anciens Pixar cadres. Il faisait suite à une campagne de teasers d’un mois et à une “chasse au trésor” mondiale à la recherche d’indices sur le titre et le concept du morceau.

Pour “Senjutsu” — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée du bassiste Steve Harris. Avec une autonomie d’un peu moins de 82 minutes, “Senjutsu”, comme leur précédent disque “Le livre des âmes”, sera un double album CD/triple vinyle.

Steve dit : « Nous avons choisi d’enregistrer à Atelier Guillaume Tell en France encore car l’endroit a une ambiance tellement détendue. L’installation y est parfaite pour nos besoins; le bâtiment était autrefois un cinéma et a un plafond très haut, donc il y a un excellent son acoustique. Nous avons enregistré cet album de la même manière que nous l’avons fait “Le livre des âmes” en ce sens que nous écrivions une chanson, la répétions et la composions tout de suite pendant que tout était frais dans nos esprits. Il y a des chansons très complexes sur cet album qui ont demandé beaucoup de travail acharné pour les obtenir exactement comme nous voulions qu’elles sonnent, donc le processus était parfois très difficile, mais Kévin est excellent pour capturer l’essence du groupe et je pense que cela en valait la peine ! Je suis très fier du résultat et j’ai hâte que les fans l’entendent.”

Dickinson ajoute: “Nous sommes tous très excités par cet album. Nous l’avons enregistré début 2019 lors d’une pause dans le ‘Héritage’ tournée afin que nous puissions maximiser notre tournée tout en ayant encore une longue période de préparation avant la sortie pour préparer de superbes pochettes d’album et quelque chose de spécial en tant que vidéo. Bien sûr, la pandémie a davantage retardé les choses – tant pour les plans les mieux conçus – ou devrait-il s’agir de « stratégies » !? Les chansons sont très variées, et certaines d’entre elles sont assez longues. Il y a aussi une ou deux chansons qui sonnent assez différemment de notre style habituel, et je pense JEUNE FILLE les fans seront surpris – dans le bon sens, j’espère !”

La liste complète des pistes est :

01. Senjutsu (8:20) (Smith/Harris)



02. Stratège (4:59) (Gers/Harris)



03. L’écriture sur le mur (6:13) (Smith/Dickinson)



04. Perdu dans un monde perdu (9:31) (Harris)



05. Jours du futur passé (4:03) (Smith/Dickinson)



06. La machine à remonter dans le temps (7:09) (Gers/Harris)



07. Heure la plus sombre (7:20) (Smith/Dickinson)



08. Mort des Celtes (10:20) (Harris)



09. Le parchemin (12:39) (Harris)



dix. Enfer sur Terre (11:19) (Harris)

“Senjutsu” sera publié dans les formats suivants et disponible en pré-commande/pré-enregistrement sur www.ironmaiden.com :

* Digipack 2CD standard



* Format de livre de luxe 2CD



* Deluxe poids lourd 180G Triple Black Vinyl



* Édition spéciale Triple Silver et Black Marble Vinyl (Détails à suivre)



* Édition spéciale Triple Red et Black Marble Vinyl (Détails à suivre)



* Coffret Super Deluxe avec CD, Blu Ray et souvenirs exclusifs



* Album numérique [streaming and download]

IRON MAIDEN n’avait pas sorti de musique fraîche depuis 2015 “Le livre des âmes” LP, qui a été enregistré fin 2014 à Paris, France avec Shirley.

“Le livre des âmes” était le plus long JEUNE FILLE album, d’une durée de 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de l’âme et de la mortalité.

De retour en mai 2019, site web italien Premiers concerts d’abord spéculé que IRON MAIDEN mettait la touche finale à un nouvel album. Le site a conclu que le LP était presque terminé après avoir rassemblé des preuves sur les réseaux sociaux que les six membres du groupe, leurs épouses et Shirley étaient à Paris en même temps. Le producteur a même posté de nouvelles photos de Atelier Guillaume Tell, où JEUNE FILLE enregistré “Le meilleur des mondes” (2000) et “Le livre des âmes”, disant qu’il était en train de finaliser un projet majeur.

Durant JEUNE FILLEtournée nord-américaine de l’été 2019, Dickinson a fait allusion à du nouveau matériel, disant à la foule lors du concert du groupe à Oakland, en Californie : « Nouveau IRON MAIDEN chansons – plus tôt que vous ne le pensez. JEUNE FILLELe spectacle de Nashville en août 2019, Dickinson a déclaré que la musique fraîche du groupe n’était pas “au-delà des limites du possible”, ajoutant qu’un nouveau JEUNE FILLE record était essentiellement une « certitude ».

“Senjutsu” Des marques JEUNE FILLEle sixième album produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.

En plus de JEUNE FILLE, Shirley a collaboré avec des dizaines d’actes notables, y compris Joe Bonamassa, VOYAGE, THÉÂTRE DU RÊVE et LED ZEPPELIN.

Lors de la confection de “Le livre des âmes”, Dickinson a été diagnostiqué avec une tumeur cancéreuse à l’arrière de sa langue. Il a enregistré toutes les voix de l’album avec la tumeur avant de suivre un traitement et de se rétablir complètement à temps pour la sortie du LP en septembre 2015.