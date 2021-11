Écoutez la nouvelle chanson inspirante de Beyoncé « Be Alive »

Entends-tu cela? Beyoncé est de retour avec de la nouvelle musique !

La reine est de retour après un an sans musique avec « Be Alive », du prochain film, King Richard. Avant la sortie du single, le vendredi 12 novembre, les fans pouvaient l’entendre dans la bande-annonce du film, qui met en vedette Will Smith as Vénus et Serena Williams‘père. « C’est si bon d’être en vie. J’ai toutes mes sœurs à mes côtés », chante-t-elle. « Je ne pourrais pas effacer ce Black si j’essayais. C’est pourquoi je lève la tête avec fierté. Maintenant, nous sommes à nouveau assis au sommet du monde. »

Parallèlement à la chanson, une vidéo lyrique officielle a également été publiée. La vidéo présente la chanson en cours de lecture tandis qu’une voix off du vrai Richard Williams donner l’un de ses célèbres discours d’encouragement joue dessus.

Le roi Richard raconte l’histoire vraie de la quête du père au début des années 90 pour faire de ses deux plus jeunes enfants – Vénus, 41 ans, et Serena, 40 ans – des grands du tennis.