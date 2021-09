Écoutez la nouvelle chanson solo d’Eddie Vedder, Long Way

Eddie Vedder a sorti un tout nouveau single solo intitulé “Long Way” via Seattle Surf/Republic Records. La chanson est la première chanson du prochain album solo de Vedder, Earthling. Vous pouvez consulter la vidéo des paroles officielles de la chanson ci-dessous.

En créant la chanson, Vedder a travaillé avec le producteur Andrew Watt dans leur première collaboration ensemble. Les Confiture de Perles les voix emblématiques du leader brillent alors que la production de Watt fait ressortir les émotions du morceau.

Aujourd’hui, Vedder annonce également la précommande d’un vinyle spécial de 7 pouces en édition limitée avec “Long Way” et la chanson “The Haves” qui sortira bientôt. Précommandez la version vinyle spéciale 7 pouces de « Long Way & « The Haves » via le Ten Club de Pearl Jam.

EddieVedder a été très occupé – il a récemment collaboré avec Glen Hansard sur huit nouvelles compositions pour le Jour du Drapeau Film Original Bande sonore. La bande originale présente le célèbre auteur-compositeur-interprète Cat Power qui contribue trois nouvelles chansons originales, ainsi qu’une crique, et les débuts d’Olivia Vedder sur deux pistes. La bande originale de treize pistes sert de compagnon musical au film sélectionné au Festival de Cannes Flag Day mettant en vedette et réalisé par le lauréat d’un Oscar Sean Penn et mettant en vedette sa fille Dylan Penn.

Up next Vedder jouera une série de dates de festival avec Pearl Jam, y compris Sea.Hear.Now. Festival le 18 septembre, Ohana Festival le 26 septembre et encore pendant Le week-end Encore du festival Ohana les 1er et 2 octobre. De plus, Vedder jouera également un solo spécial au festival Ohana le 25 septembre.

Après les concerts d’Ohana, Pearl Jam entreprendra une tournée européenne retardée en juin et juillet 2022 dont deux dates au BST Hyde Park à Londres.

En mai de cette année, le groupe a lancé une nouvelle série massive de bootlegs avec plus de 5 000 pistes de près de 200 performances live.

La série, qui est disponible sur tous les services de streaming et sur le nouveau site Web réservé aux membres du groupe, Deep, comprend des émissions des années 2000 et du début des années 2010.

Le groupe décrit Deep comme « une expérience interactive mettant en vedette des enregistrements pirates officiels de près de 200 spectacles en direct de Pearl Jam », où les fans peuvent personnaliser leur propre setlist Pearl Jam en fonction de la ville dans laquelle ils vivent et plus encore.

Écoutez le meilleur de Pearl Jam sur Apple Music et Spotify.