Écoutez la nouvelle collaboration d’Aaliyah et The Weeknd, « Poison »

Le weekend a figuré sur « Poison », un nouveau single posthume de la regrettée star du R&B Aaliyah.

La piste marque le premier morceau de nouveau matériel de la superstar, décédée dans un accident d’avion en 2001, en plus d’une décennie. Il précède un prochain album posthume intitulé Unstoppable, qui sortira sur Blackground Records 2.0/EMPIRE l’année prochaine.

« Poison » a été écrit par le collaborateur et ami de longue date d’Aaliyah, Static Major, aux côtés de The Weeknd, tandis qu’il a été produit par DannyBoyStyles et Nick Lamb. La piste R&B émouvante dérive rêveusement à travers des couches de synthés et de rythmes doucement claquants, tandis qu’Aaliyah et The Weeknd échangent des lignes sur la fin d’une relation toxique.

« La nuit, je reste éveillé en larmes et en douleur », chante Aaliyah à un moment donné. « Je cherche dans mon cœur ce qui n’a pas fonctionné/Je me demande « Qu’est-ce qui se passe ? » /Pourquoi ne semblons-nous pas voir les choses d’un œil à l’autre ? »

The Weeknd répond avec ses réflexions sur le refrain, en chantant : « Tu as si froid, je peux voir ton souffle, je le jure/Ils m’ont dit de ne pas tomber amoureux/Je me demandais où tout s’était mal passé/Tu étais mon poison tout le long . »

Dans un communiqué de presse, Barry Hankerson, fondateur de Blackground Records, a déclaré : « Je suis très heureux de partager cette nouvelle chanson d’Aaliyah et du très talentueux The Weeknd. Je voulais que ses fans adorateurs reçoivent un cadeau spécial avant les vacances et j’ai pensé que c’était le moment idéal pour sortir une offre jamais entendue auparavant.

Plus tôt cette année, le catalogue d’Aaliyah a été publié pour la première fois sur les services de streaming dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le label EMPIRE.

Pendant ce temps, The Weeknd a également partagé une autre nouvelle collaboration cette semaine, cette fois en collaboration avec FKA Twigs sur « Les larmes dans le club ».

La piste fait suite à d’autres projets communs récents sur lesquels la mégastar primée a travaillé, notamment « One Right Now » de Post Malone, « Moth To A Flame » de la mafia de la maison suédoise et « La Fama » de Rosalía.

Achetez ou diffusez « Poison ».