Écoutez la nouvelle collaboration d’Iggy Pop et du Dr Lonnie Smith, bougez votre main

Dossiers de notes bleues a annoncé une sortie vinyle le 3 décembre de Breathe, le nouvel album acclamé du NEA Jazz Master Dr. Lonnie Smith. L’édition vinyle 2-LP contiendra la piste bonus supplémentaire “Move Your Hand”, une troisième collaboration entre le légendaire organiste Hammond B-3 et icône du rock Iggy Pop qui était est sorti aujourd’hui. Vous pouvez consulter la chanson ci-dessous.

La pop est également présente sur deux autres morceaux de Breathe, des reprises de « Sunshine Superman » de Donovan et de « Why Can’t We Live Together » de Timmy Thomas. Le nouvel album sortira en vinyle noir standard et une version exclusive en vinyle couleur sera également disponible sur le Blue Note Store.

Iggy Pop nomme “Move Your Hand” sa chanson préférée de Smith. Il est apparu à l’origine sur l’album live de l’organiste en 1969, Move Your Hand, que Pop qualifie de “plus funky que James Brown”.

Produit par Was, Breathe est un set dynamique, dont six morceaux ont été enregistrés lors de la célébration du 75e anniversaire de Smith au Jazz Standard de New York en 2017. Les morceaux live capturent l’organiste avec son trio composé du guitariste Jonathan Kreisberg et du batteur Johnathan Blake, ainsi qu’un septuor élargi mettant en vedette John Ellis au saxophone ténor, Jason Marshall au saxophone baryton, Sean Jones à la trompette et Robin Eubanks au trombone, ainsi que la chanteuse invitée Alicia Olatuja.

« Trempé dans le blues, le jeu de Smith augmente l’excitation de toute ambiance qu’il avance, que ce soit du jazz moderne, du funk, du swing, de la soul ou du pop-rock », a écrit DownBeat dans sa critique de l’album. “Sa présence puissante se déplace de manière décisive à travers chaque pièce.”

Breathe est un compagnon de l’album trio de Smith en 2018 All In My Mind, qui a été enregistré au cours de la même semaine de célébration au Jazz Standard, et a été sorti en vinyle l’année dernière dans le cadre de la célèbre série de vinyles Tone Poet Audiophile.

L’album Evolution de 2016 a marqué le retour aux sources de Smith’s Blue Note près de 50 ans après que l’organiste ait fait son premier rendez-vous pour le label en tant que sideman sur le classique Alligator Boogaloo de 1967 du saxophoniste alto Lou Donaldson. De 1968 à 1970, Smith a enregistré sa propre série de cinq classiques du soul jazz de son premier label Think! thru Live at Club Mozambique, qui ont tous deux été réédités dans le cadre de la Blue Note 80 Vinyl Reissue Series.

« Blue Note est comme une famille », dit Smith. « C’est comme si je n’étais jamais parti. Tout le monde est formidable de travailler avec. Ils me donnent l’opportunité de jouer ma vie, de raconter mon histoire.

Pré-commandez Respirez.