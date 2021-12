Frank Ocean est de retour avec un nouvel opus de « blonded RADIO ». L’épisode de Noël d’aujourd’hui est la première édition de l’émission depuis Noël 2019. Le programme présente un extrait de la conversation de Frank avec le conférencier motivateur et athlète extrême néerlandais Wim « Iceman » Hof. Écoutez-le ici sur Beats 1.

« Moi et @iceman_hof avons eu une conversation il y a quelque temps alors que j’étais dans les premiers stades du deuil », a écrit Frank dans une histoire Instagram (vue par Pitchfork). «Je me souviens m’être émerveillé de la façon dont son énergie a explosé à travers le téléphone. Tellement de vim dans ce Wim. Il a continué:

Nous avons parlé pendant un moment de son travail, du but du chagrin et de la façon dont le fait d’entrer dans l’eau froide a changé sa vie. Cela m’a rappelé des conversations en studio avec des joueurs que je connais. Roue libre, psychédélique, chargé d’émotion, intelligent et généreux. J’ai aimé l’écouter, alors dans ce montage, je l’ai juste laissé parler sans interruption. Moi, @coryhenry et @dylanpatricewiggins, avons joué des sons en dessous pour intensifier la sensation. J’ai ajouté un peu d’écriture à la fin que j’ai fait une seule prise de w Cory à l’été 2020. Je suis revenu et j’ai ajouté quelques mots et parties par-dessus cette prise plus récemment. J’avais l’impression que cela correspondait au wabi sabi des mots de Wim. Joyeux Noël à tous.

Le frère de Frank, Ryan Moore (également connu sous le nom de Ryan Breaux) a été tué dans un accident de voiture en août 2020. L’artiste est relativement silencieux depuis la perte de son frère.

Cette année, Frank a lancé une ligne de bijoux et d’accessoires de luxe appelée Homer. Il a travaillé sur le projet pendant plus de trois ans et a ouvert un magasin de briques et de mortier pour la marque à Manhattan l’été dernier. Ocean devrait faire la une de Coachella 2023.

Le mois dernier, Frank a fait une rare déclaration publique en souvenir de feu Virgil Abloh, décédé d’un cancer fin novembre.

