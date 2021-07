Écoutez la nouvelle version de Metallica de “Nothing Else Matters” du film “Jungle Cruise” de Disney

Une version inédite, totalement nouvelle et différente de METALLIQUEla chanson classique de “Rien d’autre ne compte” peut être entendu ci-dessous. La piste apparaît deux fois dans Disneyle nouveau film de “Croisière dans la jungle”, qui sort aujourd’hui (vendredi 30 juillet) sera dans les cinémas américains et sur Disney+ avec Accès Premier.

METALLIQUE a déclaré à propos de l’inclusion de la piste dans le film : « Ce fut un honneur de travailler avec un compositeur renommé et légendaire James Newton Howard alors que nous avons réinventé la chanson en interprétant son arrangement et en créant une interprétation que nous aimons penser qu’elle convient à une excursion à travers l’Amazonie.

« Les stars de cinéma Dwayne Johnson et Emily Blunt qui prennent le tour préféré des fans et le transforment en une aventure théâtrale. Non seulement nous sommes de grands fans de Disney, mais nous ne pouvions pas laisser passer l’opportunité de travailler avec Howard, huit fois oscar nominé qui a été reconnu pour des films tels que ‘Le fugitif’, ‘Michael Clayton’, et ‘Le village’.

« Notre collaboration avec Howard figurera sur la bande originale du film, disponible en streaming ou en téléchargement sur vos plateformes musicales préférées.”

C’est en septembre dernier que METALLIQUE le batteur Lars Ulrich a d’abord confirmé que le groupe travaillait avec James Newton Howard sur une version orchestrale de “Rien d’autre ne compte” pour le “Croisière dans la jungle” film.

« Cela remonte vraiment à [Disney production president] Sean Bailey, qui est un fan de rock de longue date, et qui est tout simplement l’une des personnes les plus formidables, amicales, généreuses, chaleureuses et accueillantes que vous trouverez dans le monde de la musique, ” Ulrich dit Collider. « Je pense qu’il a toujours été un METALLIQUE fan, et nous avons appris à bien nous connaître. Ma femme et moi sommes grands Disney fans, il y a donc une grande amitié là-bas, et il a toujours cherché le bon match là où il y avait un moyen de METALLIQUE pourraient contribuer à un de leurs projets. C’était la bonne solution, avec Sean menant le calvaire, et avec James Newton Howard et son palmarès, et ce qu’il a fait.”

Ulrich a poursuivi en disant qu’il était ravi de travailler avec Howard.

“James Newton Howard, l’homme, le mythe, la légende absolue”, Ulrich mentionné. “Compte tenu de ce qu’il a fait, c’est un honneur absolu d’avoir fait cela avec lui, et nous sommes ravis que le monde l’entende. C’est une sorte de morph intéressante, parce que c’est en quelque sorte – et je ne veux pas donner trop une grande partie loin – mais c’est une morph très inhabituelle dans la mesure où c’est en quelque sorte son arrangement de ‘Rien d’autre ne compte’ que nous jouons. Nous avons écrit la chanson, mais il a pris la chanson et l’a réorganisée pour l’adapter à quelque chose de spécifique dans le film – et évidemment, je ne vais rien révéler de tout cela – mais nous avons ensuite en quelque sorte repris sa version. Je pense que c’est tout ce qu’il faut dire.”

La possibilité de METALLIQUE contribuant à la “Croisière dans la jungle” le film a été soulevé pour la première fois en juin 2020 lorsque Mitchell Leib, le président de la musique et des bandes sonores pour Les Studios Walt Disney, a déclaré à The Entertainment Outlet qu’il travaillait avec Ulrich sur le cinéma. Howard créé une version orchestrale de “Rien d’autre ne compte”, qui figure dans le film à deux endroits clés, pour un total d’environ sept minutes, pour mettre en place l’histoire du film.

Leib a déclaré : « J’ai eu l’idée de, amusons-nous, et pourquoi ne prenons-nous pas vos traces jusqu’à METALLIQUEstudio de San Francisco, et pourquoi n’avons-nous pas Lars fait les pistes de batterie, et James Hetfield faire quelques guitares et avoir Rob [Trujillo]… et donc je m’occupe de METALLIQUE en ce moment, et en plus de l’aider [Lars] devenir un Académie membre.”

Inspiré du célèbre Disneyland balade en parc à thème, Disney‘s “Croisière dans la jungle” est une descente de l’Amazon remplie d’aventures et de sensations fortes avec un skipper endiablé Frank Wolff et chercheur intrépide Dr Lily Houghton. Lis voyage de Londres, en Angleterre jusqu’à la jungle amazonienne et s’enrôle Francservices douteux de pour guider sa descente sur La Quila – son bateau délabré mais charmant. Lis est déterminé à découvrir un arbre ancien doté de capacités de guérison inégalées, possédant le pouvoir de changer l’avenir de la médecine. Poussés ensemble dans cette quête épique, le duo improbable rencontre d’innombrables dangers et forces surnaturelles, tous cachés dans la beauté trompeuse de la forêt tropicale luxuriante. Mais à mesure que les secrets de l’arbre perdu se dévoilent, les enjeux sont encore plus élevés pour Lis et Franc et leur destin – et celui de l’humanité – est en jeu.

Jaume Collet Serra réalise le film, qui met en vedette Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, avec Jesse Plemons, et Paul Giamatti. Les producteurs sont John Davis et John Fox de Divertissement Davis; Dwayne Johnson, Hiram Garcia et Dany Garcia de sept dollars productions; et Beau Flynn de Flynn Picture Co., avec Scott Sheldon et Doug Merrifield en tant que producteurs exécutifs. L’histoire est de John Norville et Josh Goldstein et Glenn Ficarra et Jean Réqua, et le scénario est de Michel Vert et Glenn Ficarra et Jean Réqua.