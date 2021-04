Écoutez la nouvelle version en direct de Norah Jones de Don’t Know Why

Norah Jones a sorti une nouvelle version live de «Don’t Know Why», le deuxième single du premier album live du chanteur, auteur-compositeur et pianiste ‘Til We Meet Again, qui sort le 16 avril sur Blue Note Records. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Écrit par Jesse Harris, « Don’t Know Why » était la chanson à succès de Jones débuts phénoménaux en 2002 Come Away With Me, qui a remporté les Grammy Awards 2003 en remportant huit prix, dont les quatre catégories principales. La nouvelle version live de «Don’t Know Why» a été enregistrée en 2018 au Live au Campo de Perpignan, en France, avec Pete Remm à l’orgue, Christopher Thomas à la basse et Brian Blade à la batterie.

Enregistrées entre 2017 et 2019 aux États-Unis, en France, en Italie, au Brésil et en Argentine, les 14 chansons présentées dans ‘Til We Meet Again couvrent toute la carrière de Jones de Come Away With Me («Don’t Know Why», «I’ Je dois te revoir »,« Cold, Cold Heart »), 2004’s Feels Like Home (« Sunrise »,« These Sweet Words »), 2012’s Little Broken Hearts (« After The Fall »), 2016’s Day Breaks (« Flipside ») , »« Tragedy »), ainsi que ses plus récentes séries de singles (« It Was You »,« Begin Again »,« Just A Little Bit »,« Falling »et« I’ll Be Gone »).

L’album se termine par l’étonnante performance au piano solo de Jones de «Black Hole Sun» de Soundgarden. Parmi les autres musiciens figurant sur l’album figurent le bassiste Jesse Murphy, le guitariste Jesse Harris, le flûtiste Jorge Continentino et le percussionniste Marcelo Costa.

Norah Jones a émergé sur la scène mondiale avec la sortie en février 2002 de Come Away With Me, son «petit album de mauvaise humeur» autoproclamé qui a introduit une nouvelle voix singulière et est devenu un phénomène mondial, balayant les Grammy Awards 2003. Depuis lors, Jones est devenu neuf fois lauréat d’un Grammy. Elle a vendu 50 millions d’albums et ses chansons ont été diffusées six milliards de fois dans le monde.

Elle a sorti une série d’albums solo acclamés par la critique et à succès commercial: Feels Like Home (2004), Not Too Late (2007), The Fall (2009), Little Broken Hearts (2012), Day Breaks (2016) et Pick Me Up Off The Floor (2020) – ainsi que des albums avec ses groupes collectifs The Little Willies, El Madmo et Puss N Boots avec Sasha Dobson et Catherine Popper qui ont sorti leur deuxième album Sœur en 2020.

Til We Meet Again sort le 16 avril et peut être précommandé ici.