Écoutez la radio radio d’Elvis Costello Obtenez une cure de jouvence espagnole Fito Páez

Elvis Costello a partagé la nouvelle version en espagnol de son tube “Radio Radio” avec Fito Páez. Le morceau figure sur le nouvel album Spanish Model et vous pouvez le consulter ci-dessous.

Cela aurait été une absurdité totale pour Costello et le producteur Sebastian Krys de demander à quiconque de se battre à nouveau contre cette ancienne bataille pour leur album Spanish Model, mais ils ont néanmoins été surpris et ravis lorsque Fito Páez a livré une réécriture complète des paroles de «Radio Radio. “

Costello nous dit : « J’étais à Disneyland lorsque le premier mix est arrivé sur mon téléphone. J’ai tenu le haut-parleur à mon oreille. J’ai entendu Fito chanter mon nom et le mot « whisky » et je savais qu’il avait fait un saut dans le noir (ou peut-être dans la lumière) et qu’il racontait sa propre histoire. »

“Nous vivons dans un monde auquel Joni Mitchell a fait allusion lorsqu’elle a écrit la phrase sur” aucun des fous que vous obtenez de trop de choix “. Chaque appareil et chaque circuit nous parle, sinon nous crie dessus. Il n’est pas toujours facile de conserver ce que vous aimez et appréciez, mais Fito sait comment le faire.

En enregistrant sa voix sur les parties instrumentales originales d’Attractions, Fito Páez chante avec un humour et une passion uniques comment il a l’intention d’éliminer une partie de cette statique et de ces absurdités en syntonisant «Radio Radio», la chanson même qu’il chante.

Le musicien argentin Carlos Vandera a aidé à l’adaptation. Modèle espagnol sortira le 10 septembre via UMe.

Costello a ajouté: “Ce que Fito a donné à notre album est comme un grand épisode de ‘The Twilight Zone’ et presque incidemment une explication du processus même de création de ce nouvel album, Spanish Model. Je voulais accompagner des clips illustrés et animés pour compléter la réinterprétation imaginative et amusante de Fito.

« Quand nous avons découvert que la musique réelle de la bande était aussi vive et aussi forte, lorsque vous avez enlevé ma voix, que le groupe avait une force énorme, une puissance et une cohésion énormes, c’était vraiment comme une toile préparée pour une nouvelle image, ” Costello a déclaré dans le chat.

«Chacun des chanteurs est entré, en particulier les jeunes femmes qui ont bouleversé la perspective de la chanson, cela a été une transformation qui a été très, très excitante à entendre. Votre interprétation, je ne voulais pas vous demander de mener une bataille que nous avons menée il y a 43 ans sur ce que ressentait la radio parce que la radio était le seul moyen de communiquer. Radio et disques, ces deux choses devaient cohabiter.

Le court métrage musical de “Eamon Singer” et Arlo McFurlow imagine Fito découvrant le modèle de cette année dans un magasin de disques de San Telmo, hélant un taxi et s’envolant pour Londres où il frôle un comité d’accueil comprenant la reine d’Angleterre, alors qu’il héle un autre taxi dans un magasin de disques de King’s Road où il découvre une copie de Spanish Model dans les racks avec son visage sur la couverture. Il n’y a rien d’autre à faire que de tourner le cadran de la radio et de verser une potion relaxante.

Avant la première de la vidéo sur YouTube, Costello et Páez ont discuté de la chanson et de l’album dans une conversation convaincante de près d’une demi-heure qui a exploré la façon dont les amis de longue date et les admirateurs artistiques communs se sont rencontrés pour la première fois, l’idée et l’intérêt de Costello pour recréer cet album pour les hispanophones. monde, l’approche originale de la chanson par Páez, leurs expériences similaires avec la radio dans leurs pays respectifs d’Angleterre et d’Argentine, et bien plus encore.

“Elvis est un titan des arts, et nous recevons chaque geste artistique en cadeau, de nombreux grands écrivains sont adaptés et traduits dans différentes langues, comme Shakespeare et Borges, pourquoi ne pas prendre un artiste contemporain comme Elvis et faire en sorte que cela fasse partie de son histoire ? », a déclaré Páez. “J’ai vécu une expérience très similaire avec la radio et la façon dont nous avons eu de la musique là-bas (Rosario, Argentine), donc c’était destiné à arriver, que je devais aussi raconter cette histoire.” Il a poursuivi en disant à propos de son adaptation: “Dans ce cas, vous deviez dire quelque chose de pertinent. Je suis tellement fier de cette version, c’était l’une des choses les plus importantes que j’ai faites dans ma vie.

Sebastian Krys, né en Argentine, producteur latin de l’année aux Grammy Awards et co-conspirateur musical de Costello sur le modèle espagnol, a modéré la conversation et a servi de traducteur pour Costello et Páez. Il a réfléchi en entendant l’interprétation de Páez pour la première fois : « Pour moi, je me souviens quand Fito a envoyé la chanson, je ne pouvais pas y croire parce que tout d’un coup, à bien des égards, expliquait l’album. C’était la chanson sur laquelle j’étais d’accord si quelqu’un ne comprend pas de quoi parle cet album, écoutez simplement cette chanson et cela vous expliquera de quoi il s’agit. C’était juste un très bon moment pour moi quand j’ai entendu sa version parce qu’elle a vraiment cristallisé l’idée.

La chanson connue sous le nom de “Radio Radio” a commencé en 1975 sous le nom de “Radio Soul”, écrite dans une imitation éhontée des références romantiques de Bruce Springsteen à la radio américaine par DP MacManus, 20 ans.

La radio BBC de la jeunesse de l’auteur-compositeur était à la fois magique et banale. Son père a chanté les tubes du jour lors d’émissions de radio en direct avec un orchestre de danse, mais la sortie musicale enregistrée de “The Light Program” était limitée par un quota appelé “Needle Time”. La scène musicale n’était éclairée que par de faibles signaux émis par Radio Luxembourg et à bord des stations de radio pirates.

Lorsqu’Elvis Costello a réenregistré sa chanson sous le nom de “Radio Radio” en 1978, il a capté la frustration et la déception d’un auditeur jouant à des jeux d’attente pour une diffusion précieuse d’une chanson préférée parmi l’uniformité assourdissante de la radio quotidienne.

Quand Elvis Costello and the Attractions effectua une première tournée en Amérique en novembre 1977, la chanson inédite faisait déjà partie de leur répertoire. L’ampleur de leur tâche consistant à pénétrer dans une radio FM (ou même AM) largement indifférente et tout aussi uniforme est devenue de plus en plus apparente, ce qui a conduit Costello à substituer la chanson inconnue à la place du titre prévu, en direct lors de leurs débuts à la télévision américaine samedi. La nuit en direct.

Le modèle espagnol dégage le même genre d’énergie et d’esprit que l’original, mais avec une touche latine. Avec 19 artistes présentés représentant 10 pays et territoires à travers le monde hispanophone, notamment : Argentine, Chili, Colombie, République dominicaine, Mexique, Pérou, Porto Rico, Espagne, Uruguay, ainsi que plusieurs des États-Unis. L’album est vraiment une affaire mondiale et collaborative. Les guitares hérissées de Costello entrent en collision avec les touches de carnaval de Steve Nieve et les rythmes urgents et propulsifs du bassiste Bruce Thomas et du batteur Pete Thomas, alors que The Attractions soutiennent virtuellement une foule de légendes de la musique latine, de stars contemporaines et d’artistes en plein essor pour un ensemble passionnant Des performances en langue espagnole imprégnées de l’identité et du style singulier de chaque artiste.

Spanish Model présente des artistes tels que : Cami, Draco Rosa, Fito Páez, Francisca Valenzuela & Luis Humberto Navejas (chanteur principal d’Enjambre), Gian Marco & Nicole Zignago, Jesse & Joy, Jorge Drexler, Juanes, La Marisoul, Luis Fonsi, Morat , Nina Diaz, Pablo López, Raquel Sofía & Fuego, Sebastián Yatra et Vega. Ils chantent ces chansons intemporelles et universelles, qui ont été habilement traduites et adaptées en espagnol pour conserver leur sens, leur énergie, leur attitude et leur esprit. Le concept représente ce qui peut être une première : un artiste remplaçant sa voix par des performances nouvellement enregistrées par d’autres artistes chantant dans une autre langue, soutenues par la musique originale.

Le modèle de cette année, qui a été récemment remasterisé, sera également publié simultanément sur CD et vinyle noir de 180 grammes avec l’ajout de “Big Tears” et “Radio Radio”.

Modèle espagnol en pré-commande.