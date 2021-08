Écoutez la reprise de Cami par la star chilienne de “This Year’s Girl” d’Elvis Costello

Elvis Costello a partagé “This Year’s Girl”, ou comme il est connu sur le disque, “La Chica De Hoy,” a été renversé par la pop star chilienne latine Cami qui offre une interprétation passionnante et unique en espagnol et une perspective féminine moderne de la chanson classique de Costello.

Écrit par Costello en 1978 sur les désirs lubriques des hommes et l’objectivation des femmes par la société, la chanson prend un tout nouveau sens lorsqu’elle est chantée du point de vue d’une femme de 23 ans qui se réapproprie le récit.

"La Chica De Hoy" s'incline aujourd'hui accompagné d'une vidéo puissante, tournée et réalisée par Carolina Rizzotto, qui reprend une page de "Subterranean Homesick Blues" de Bob Dylan alors que Cami brandit et déchire des pancartes avec les paroles traduites. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

« C’est un honneur pour moi d’être invité à interpréter la version espagnole du classique « This Year’s Girl » du maestro Elvis Costello », a déclaré Cami. « Je me considère comme faisant partie d’un changement majeur dans l’industrie musicale concernant les femmes et j’ai l’impression que cette chanson était très pionnière à l’époque, dans le débat sur l’égalité des sexes. Je suis très reconnaissant que ce type de chanson existe afin que nous puissions engager un dialogue et avoir un débat sur un sujet qui est encore très pertinent aujourd’hui. Les femmes sont reconnaissantes que des paroles comme celles-ci existent pour nous tous.

« Les paroles d’Elvis ont un sens et elles résonnent et vous donnent envie d’étudier les paroles pour découvrir ce qu’il voulait vraiment dire dans chaque phrase, c’est magnifique. Elvis est un artiste que j’admire beaucoup. J’ai grandi avec sa musique et je me souviens même que mon père la chantait pendant mon enfance. Cependant, l’invitation à participer à cet album était étonnamment bonne. J’étais en studio pour enregistrer mon album précédent et mon producteur Sebastian Krys m’a invité à participer. Lors de l’enregistrement des voix, nous avons essayé de ne pas trop changer les paroles de la version originale anglaise. Comme je m’y attendais, tout s’est passé très naturellement. Il y avait quelque chose d’exceptionnel dans notre version que je suis si heureux de partager avec vous. J’espère que ça vous plait.”

Costello propose: “C’est tellement fantastique d’avoir une chanteuse comme Cami qui chante” This Year’s Girl “. Elle a une de ces voix où le microphone adore sa voix. C’est totalement une autre histoire avec une jeune femme qui la chante comme ça. Cami raconte son histoire, mais elle est tellement cool. C’est une façon tellement branchée qu’elle le chante, et c’est un travail formidable de la part de Sebastian. »

En 2018, Elvis Costello a fait un rêve où il a entendu tout son Le modèle de cette année album interprété en espagnol. Il a contacté un collaborateur fréquent, né en Argentine, Producteur Latin Grammy de l’année, Sebastian Krys à propos de l’idée, et il n’a pas fallu longtemps avant que les deux recrutent certains des plus grands artistes de rock et pop latino du monde entier pour interpréter ces chansons en espagnol, soutenues par les performances originales de Costello et The Attractions, pour le premier disque audacieux du genre, Spanish Model, dû le 10 septembre via UMe.

Lorsque Costello et Krys ont commencé à penser à des artistes qui conviendraient bien, ils ont découvert que le modèle de cette année était un disque important pour de nombreux artistes du monde pan-latin, mais sa vraie nature n’avait jamais été pleinement appréciée en raison de la barrière de la langue. . Ils ont enrôlé de nombreux fans de Costello, quelques-uns qui, selon Krys et Costello, conviendraient parfaitement aux chansons et qui ont tous une carrière stellaire et étaient ravis de participer et d’apporter leurs propres styles à l’immédiateté et au caractère poignant des chansons originales, aidant à créer une toute nouvelle expérience d’écoute.

Spanish Model présente des artistes tels que : Cami, Draco Rosa, Fito Páez, Francisca Valenzuela & Luis Humberto Navejas (chanteur principal d’Enjambre), Gian Marco & Nicole Zignago, Jesse & Joy, Jorge Drexler, Juanes, La Marisoul, Luis Fonsi, Morat , Nina Diaz, Pablo López, Raquel Sofía & Fuego, Sebastián Yatra et Vega. Ils chantent ces chansons intemporelles et universelles, qui ont été habilement traduites et adaptées en espagnol pour conserver leur sens, leur énergie, leur attitude et leur esprit.

Le concept représente ce qui peut être une première : un artiste remplaçant sa voix par des performances nouvellement enregistrées par d’autres artistes chantant dans une autre langue, soutenu par la musique originale avec 19 artistes présentés représentant 10 pays et territoires à travers le monde hispanophone, y compris : l’Argentine, Chili, Colombie, République dominicaine, Mexique, Pérou, Porto Rico, Espagne, Uruguay, plus plusieurs des États-Unis.

L’album comprend 16 titres tirés de la version américaine originale de This Year’s Model (“Pump It Up”, “Radio Radio”, “Cette année‘s Girl”, “The Beat”) ainsi que plusieurs autres chansons de ces sessions. L’album sera disponible sur CD, numériquement et vinyle 180 grammes.

Le modèle de cette année, qui a été récemment remasterisé, sortira également simultanément sur CD et vinyle noir de 180 grammes avec l’ajout de “Big Tears” et “Radio Radio”. Une version en édition limitée, qui associe à la fois Spanish Model et le nouveau pressage de This Year’s Model sous la forme d’un double LP de 180 grammes, sera publiée exclusivement via les boutiques en ligne ElvisCostello.com, uDiscover et Sound Of Vinyl.

Spanish Model a été annoncé en juillet avec la sortie d’une vidéo passionnante de la superstar colombienne Juanes, dont l’album Origen récemment sorti a également été produit par Sebastian Krys et mettait en vedette Pete Thomas à la batterie. Sa performance exaltante de “Pump It Up” (avec ses paroles spitfire maintenant en espagnol) parvient à correspondre à la même intensité et à la même sensation que l’original, tandis que les chœurs originaux de Costello fournissent le refrain caractéristique et une familiarité instantanée. La vidéo joue sur cela en transformant la vidéo signature de Costello en rotoscopant l’original et en insérant la tête de Juanes à la place de celle de Costello pour créer une version mise à jour de manière ludique qui est un mélange parfait d’ancien et de nouveau, que cet album audacieux incarne. “‘Pump It Up’ est une chanson tellement emblématique et emblématique du répertoire incroyable d’Elvis, que ce fut un véritable honneur d’avoir la chance de chanter avec l’enregistrement original de 1978 et de faire partie de cette énergie propulsive”, a déclaré Juanes.

Modèle espagnol en pré-commande.