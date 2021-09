Écoutez la reprise de Corey Taylor de “Holier Than Thou” de Metallica

Corey Taylorla version de couverture du METALLIQUE classique « Plus saint que toi » peut être diffusé ci-dessous. La piste est tirée de “La liste noire de Metallica”, une collection de quatre heures et 53 chansons des reprises de “Black Album” couvrant un éventail incroyablement vaste de genres, de générations, de cultures, de continents et plus encore, chaque artiste apportant une interprétation unique de son titre préféré. “Métallique” Coupe LP.

Avant la sortie de sa version de « Plus saint que toi », les NŒUD COULANT et PIERRE AURE le leader s’est assis avec Knotfest.com‘s Ryan J. Downey discuter METALLIQUE, “Plus saint que toi” et plus dans une série en quatre parties. Parlant de comment METALLIQUE, MEGADETH, TUEUR et ANTHRAX a façonné son identité musicale à la fin des années 1980 et a créé un son qui a défini une génération, Taylor a déclaré: “C’était le pistolet qui sonnait pour une toute nouvelle génération de psychopathes, parce que ces groupes plaisaient à tellement de gens différents – je ne veux pas dire ‘clique’, mais à tellement de publics différents. Les enfants punk les aimaient, les enfants métal C’était encore trop souterrain pour les lignes droites – entre guillemets les lignes droites. Mais même les enfants alternatifs l’ont creusé, car il y avait tellement de férocité dedans et il y avait juste quelque chose de différent. C’était plus lourd que [BLACK] SABBAT et plus lourd que VIOLET FONCÉ, mais ce sont les groupes qui ont alimenté ces groupes. Entre ça, et puis vous pouviez sentir ce courant sous-jacent de la scène hardcore – la scène punk, la scène hardcore, les trucs que nous, les enfants skateurs, écoutions, ainsi que le hip-hop ou autre. C’était donc cette explosion naissante d’attitude, de musique rapide, juste en face, et nous avons su dès que nos parents l’ont entendue, ils la détestaient, ce qui nous a fait l’aimer encore plus. Rien de mieux que d’écouter quelque chose qui fait peur aux adultes.”

Taylor a ensuite appelé METALLIQUEle troisième LP classique de “Marionnettiste” “l’album de heavy metal parfait. Il n’y a pas de graisse”, a-t-il déclaré. « Je veux dire, vous pouvez le mettre et écouter le… La seule mauvaise chose que je puisse dire, c’est que c’est trop court. Je dois recommencer. Alors, c’est fou. C’est juste un très bel album.”

De retour en 2017, Corey distingué “Marionnettiste” comme “le plus grand album de heavy metal moderne jamais réalisé”. Il a dit: “[It is] lourd et pourtant c’est tellement mélodique. C’est dur à cuire et pourtant, il y a des moments de pure putain de contemplation et de cool flow. C’est boueux et pourtant ça va vous arracher la tête. Et il a le meilleur METALLIQUE chanson jamais écrite, « Héros jetables », dessus. Cette putain de chanson est une clinique, non seulement dans la cueillette alternative, mais aussi dans la cueillette descendante. Je ne peux pas y jouer, et je peux jouer presque n’importe quoi. C’est comme ça que c’est bon.” [The LP has] obtenu certains de James [Hetfield‘s] meilleures performances, et tout le groupe est incroyable dessus. Et il y a certaines de ses meilleures paroles dessus. Vous l’écoutez et vous vous dites : “C’est criminel, à quel point cet album est bon.”

L’année dernière, Taylor Raconté Pomme Musique‘s Zane Lowe cette METALLIQUEla longévité et la réussite professionnelle de s ont offert un « plan » qui NŒUD COULANT continuera à suivre dans les années à venir.

“S’il y a un groupe que nous respectons absolument… il y a une poignée de groupes, mais METALLIQUE était définitivement, ils étaient le point culminant, mec, ils étaient le groupe à atteindre », a-t-il déclaré. « C’était notre [SLIPKNOT‘s] plan, en gros. Mais nous avons aussi pris tellement de choses à tellement de groupes différents qu’il serait injuste de dire que c’était juste METALLIQUE qui nous a vraiment guidé. De toute évidence, ils [METALLICA] étaient… encore en train de trouver des moyens de se remettre en question. C’est la clé. Et c’est là que METALLIQUE, je pense vraiment, est le modèle, car ils continuent de trouver des moyens d’innover, de jouer sur tous les continents. Ils seront le premier groupe à jouer sur Mars, j’en suis convaincu.”

PIERRE AUREla version de METALLIQUE‘s “Mort terrifiante” a été présenté sur l’ancien groupe “Pendant ce temps à Burbank…”, un EP de cinq reprises sorti en 2015.

“La liste noire de Metallica” offre de nouvelles dimensions du disque dont l’attraction gravitationnelle a d’abord attiré le grand public vers METALLIQUE – et donne un nouvel aperçu de l’attrait universel et intemporel qui l’a maintenu : l’influence écrasante de ces 12 chansons a eu sur les fans et les musiciens de tous bords. “La liste noire de Metallica”Les 53 titres de ‘s trouvent des auteurs-compositeurs-interprètes, des artistes country, des artistes électroniques et hip hop partageant leur amour de ces chansons aux côtés de punk rockers, de chouchous indie, d’icônes du rock, du métal, de la musique du monde et bien d’autres… et pour plus de 50 bonnes causes : Les bénéfices seront répartis également entre les organismes de bienfaisance choisis par l’artiste et METALLIQUE‘s Tout entre mes mains fondation.

“La liste noire de Metallica” est un hommage approprié et sans limites, qui présente des groupes qui ont partagé des scènes avec METALLIQUE aux côtés d’artistes plus jeunes que l’album original. C’est un assemblage de musiciens vraiment stupéfiant, parfois déroutant, dont des dizaines n’ont rien en commun autre que la passion commune pour la musique qui les a unis pour cet album.

Tous les bénéfices de “La liste noire de Metallica” sera réparti à parts égales entre les Tout entre mes mains fondation et plus de 50 œuvres caritatives choisies par les artistes qui jouent sur l’album. Tout entre mes mains a été fondée par le groupe en 2017 comme un moyen pour l’ensemble METALLIQUE famille à redonner aux communautés qui ont soutenu la bande en soutenant l’éducation de la main-d’œuvre, la lutte contre la faim et d’autres services locaux essentiels.

“La liste noire de Metallica” propose les pistes suivantes :

* ALESSIA CARA & L’AVERTISSEMENT – Entre Sandman



* MAC DEMARCO – Entre Sandman



* FANTÔME – Entre Sandman



* JUAN – Entre Sandman



* RINA SAWAYAMA – Entre Sandman



* WEEZER – Entre Sandman



* GARDE-BOUE SAM – Triste mais vrai (Live)



* JASON ISBELL – Triste mais vrai



* INSTITUT MEXICAIN DU SON FEAT. LA PERLA & GERA MX – Triste mais vrai



* SANG ROYAL – Triste mais vrai



* ST. VINCENT – Triste mais vrai



* FAUCHEUR BLANCHE – Triste mais vrai



* YB – Triste mais vrai



* BIFFY CLYRO – Plus saint que toi



* LES CHATS – Plus saint que toi



* DÉSACTIVÉ! – Plus saint que toi



* PUP – Plus saint que toi



* COREY TAYLOR – Plus saint que toi



* CAGE L’ÉLÉPHANT – The Unforgiven



* VISHAL DADLANI, DIVIN, POLICE DE SHOR – The Unforgiven



* CIG DE RÉGIME – The Unforgiven



* FLATBUSH ZOMBIES FEAT. DJ SCRATCH – The Unforgiven



* HA*CENDRE – The Unforgiven



* JOSE MADERO – The Unforgiven



* MOSE SUMNEY – The Unforgiven



* J. BALVIN – Où que je puisse déambuler



* FONCTION POURSUITE ET STATUT. BACKROAD GEE – Où que je puisse déambuler



* LES NEPTUNES – Où que je puisse déambuler



* JON PARDI – Où que je puisse déambuler



* SÉBASTIEN – Ne marchez pas sur d’autres sujets



* LE PORTUGAL. L’HOMME FAIT. FAISCEAU AARON – Ne marche pas sur moi



* VOLBEAT – Ne marche pas sur moi



* LE HU – À travers le jamais



* TOMI OWÓ – À travers le jamais



* PONTS PHOEBE – Rien d’autre ne compte



* MILEY CYRUS FEAT. WATT, ELTON JOHN, YO-YO MA, ROBERT TRUJILLO, CHAD SMITH – Rien d’autre ne compte



* DAVE GAHAN – Rien d’autre ne compte



* MICKEY GUYTON – Rien d’autre ne compte



* DERMOT KENNEDY – Rien d’autre ne compte



* MON LAFERTE – Rien d’autre ne compte



* IGOR LEVIT – Rien d’autre ne compte



* MA VESTE DU MATIN – Rien d’autre ne compte



* PG ROXETTE – Rien d’autre ne compte



* DARIUS RUCKER – Rien d’autre ne compte



* CHRIS STAPLETON – Rien d’autre ne compte



* TRESOR – Rien d’autre ne compte



* BONNE NUIT, TEXAS – De loup et d’homme



* RALENTI – Le Dieu qui a échoué



* IMELDA MAI – le Dieu qui a échoué



* VERRE DE CERISE – Mon ami de la misère



* IZÏA – Mon ami de la misère



* KAMASI WASHINGTON – Mon ami de la misère



* RODRIGUE ET GABRIELA – La lutte à l’intérieur