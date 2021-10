Reprendre le dimanche ont partagé une couverture de de Weezer single séminal « My Name Is Jonas ». Les stars de l’emo ont repris la chanson lors de plusieurs concerts, mais ont finalement publié une interprétation en studio de l’un de leurs hommages incontournables.

NME a souligné que le groupe avait discuté de l’influence de Weezer dans le passé. Le leader de Take Back Sunday, Adam Lazzara, a déclaré à Consequence : « En 2019, nous étions en tournée… beaucoup ! Au fil du temps, le soundcheck est devenu assez laborieux. Un jour avant un concert à Cincinnati, OH quelqu’un a commencé à jouer les accords d’ouverture de « My Name Is Jonas ». Nous avons tous grandi en écoutant Weezer. Jouer cette chanson ensemble était tellement amusant et a brisé la monotonie de la vie quotidienne des tournées. Nous avons commencé à ajouter la chanson à notre setlist et l’avons enregistrée un jour de congé à Buffalo NY. Nous aimons cette chanson et nous espérons que notre interprétation lui rendra justice. »

Taking Back Sunday a été relativement calme depuis la célébration de son 20e anniversaire en 2019. Pour célébrer cette occasion mémorable, le groupe a sorti de la nouvelle musique. Sur le processus d’enregistrement de « All Ready To Go », l’une de ces nouvelles chansons, le chanteur Adam Lazzara a déclaré à Broadway World : « Cette chanson est un excellent exemple de la façon dont nous sommes devenus en phase les uns avec les autres, nos instincts musicaux collectifs. C’était une idée pour laquelle Mark et Shaun ont jeté les os à New York, puis les ont envoyés à Charlotte, où John et moi avons continué à organiser et à ajouter nos contributions individuelles.

«Cela a fait une excellente démo et pas mal de temps pour que tout le monde s’assoie avec avant que nous puissions tous entrer en studio ensemble et discuter les différentes parties et détails les uns avec les autres. Cela semble beaucoup quand je le dis comme ça, mais le processus lui-même était cohérent et relativement rapide. Avoir l’espace pour vivre et respirer avec l’idée avant de tous se réunir pour la façonner, et savoir où nous pouvons nous appuyer les uns sur les autres au fur et à mesure que la chanson progresse est à la fois perspicace et excitant pour nous tous. C’est l’une de mes parties préférées de Taking Back Sunday.

Achetez ou diffusez la reprise de Taking Back Sunday de « My Name Is Jonas ».