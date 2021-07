Écoutez la reprise de Volbeat de “Don’t Tread On Me” de Metallica

Rock and rollers danois/américain VOLBEAT ont partagé leur version de “Ne marchez pas sur moi” du prochain album “La liste noire de Metallica”. La collection comprend plus de 50 artistes sans précédent qui contribuent à une interprétation unique de leur coupe préférée de METALLIQUEle cinquième album éponyme de , célébrant le 30e anniversaire de “Métallique” (alias “L’album noir”). Tous les bénéfices de “La liste noire de Metallica” seront reversés à des œuvres caritatives, au profit METALLIQUE‘s Tout entre mes mains fondation et une association caritative au choix de chaque artiste contributeur. Pour “Ne marchez pas sur moi”, VOLBEAT a choisi le Børne Cancer Fonden au Danemark.

VOLBEAT leader Michael Poulsen dit à propos de la chanson : “Nous ne voulions toucher à aucun des grands succès de cet album, ce qui est assez difficile car ce sont tous des succès, d’une manière ou d’une autre. Nous essayions de choisir une chanson que vous n’entendez pas autant de cet album, et la chose la plus importante était de choisir une chanson où nous pourrions la transformer en un Chanson VOLBEAT. « Ne marchez pas sur moi » J’avais définitivement une balançoire que je pouvais transformer en une balançoire VOLBEAT, et ça s’est vraiment bien passé.”

“La liste noire de Metallica” sera disponible en numérique et en streaming le 10 septembre, et en vinyle et CD le 1er octobre.

“La liste noire de Metallica” offre de nouvelles dimensions du disque dont l’attraction gravitationnelle a d’abord attiré le grand public vers METALLIQUE – et donne un nouvel aperçu de l’attrait universel et intemporel qui l’a maintenu : l’influence écrasante de ces 12 chansons a eu sur les fans et les musiciens de tous bords. “La liste noire de Metallica”Les 53 titres de ‘s’ sont composés d’auteurs-compositeurs, d’artistes country, d’artistes électroniques et hip-hop partageant leur amour de ces chansons aux côtés de punk rockers, de chouchous de l’indie, d’icônes du rock, du métal, de la musique du monde et bien d’autres encore… et pour plus de 50 bonnes causes .

“La liste noire de Metallica” est un hommage approprié et sans limites, qui présente des groupes qui ont partagé des scènes avec METALLIQUE aux côtés d’artistes plus jeunes que l’album original. C’est un assemblage de musiciens vraiment stupéfiant, parfois déroutant, dont des dizaines n’ont rien en commun autre que la passion commune pour la musique qui les a réunis pour cet album : 1 Album. 12 chansons. 53 artistes. Possibilités illimitées.

“La liste noire de Metallica” propose les pistes suivantes :

* ALESSIA CARA & L’AVERTISSEMENT – Entre Sandman



* MAC DEMARCO – Entre Sandman



* FANTÔME – Entre Sandman



* JUAN – Entre Sandman



* RINA SAWAYAMA – Entre Sandman



* WEEZER – Entre Sandman



* GARDE-BOUE SAM – Triste mais vrai (Live)



* JASON ISBELL – Triste mais vrai



* INSTITUT MEXICAIN DU SON FEAT. LA PERLA & GERA MX – Triste mais vrai



* SANG ROYAL – Triste mais vrai



* ST. VINCENT – Triste mais vrai



* FAUCHEUR BLANCHE – Triste mais vrai



* YB – Triste mais vrai



* BIFFY CLYRO – Plus saint que toi



* LES CHATS – Plus saint que toi



* DÉSACTIVÉ! – Plus saint que toi



* PUP – Plus saint que toi



* COREY TAYLOR – Plus saint que toi



* CAGE L’ÉLÉPHANT – The Unforgiven



* VISHAL DADLANI, DIVIN, POLICE DE SHOR – The Unforgiven



* CIG DE RÉGIME – The Unforgiven



* FLATBUSH ZOMBIES FEAT. DJ SCRATCH – The Unforgiven



* HA*CENDRE – The Unforgiven



* JOSE MADERO – The Unforgiven



* MOSE SUMNEY – The Unforgiven



* J. BALVIN – Où que je puisse déambuler



* FONCTION POURSUITE ET STATUT. BACKROAD GEE – Où que je puisse déambuler



* LES NEPTUNES – Où que je puisse déambuler



* JON PARDI – Où que je puisse déambuler



* SÉBASTIEN – Ne marchez pas sur d’autres sujets



* LE PORTUGAL. L’HOMME FAIT. FAISCEAU AARON – Ne marche pas sur moi



* VOLBEAT – Ne marche pas sur moi



* LE HU – À travers le jamais



* TOMI OWÓ – À travers le jamais



* PONTS PHOEBE – Rien d’autre ne compte



* MILEY CYRUS FEAT. WATT, ELTON JOHN, YO-YO MA, ROBERT TRUJILLO, CHAD SMITH – Rien d’autre ne compte



* DAVE GAHAN – Rien d’autre ne compte



* MICKEY GUYTON – Rien d’autre ne compte



* DERMOT KENNEDY – Rien d’autre ne compte



* MON LAFERTE – Rien d’autre ne compte



* IGOR LEVIT – Rien d’autre ne compte



* MA VESTE DU MATIN – Rien d’autre ne compte



* PG ROXETTE – Rien d’autre ne compte



* DARIUS RUCKER – Rien d’autre ne compte



* CHRIS STAPLETON – Rien d’autre ne compte



* TRESOR – Rien d’autre ne compte



* BONNE NUIT, TEXAS – De loup et d’homme



* RALENTI – Le Dieu qui a échoué



* IMELDA MAI – le Dieu qui a échoué



* VERRE DE CERISE – Mon ami de la misère



* IZÏA – Mon ami de la misère



* KAMASI WASHINGTON – Mon ami de la misère



* RODRIGUE ET GABRIELA – La lutte à l’intérieur



