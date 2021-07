Écoutez la version de couverture de Great White de Jack Russell de «Whole Lotta Love» de Led Zeppelin

C’était en 1998, lorsque les icônes du hard rock GRAND BLANC publié « Great Zeppelin : un hommage à Led Zeppelin », un album live électrisant qui a trouvé GRAND BLANC leader Jack Russell entrer dans les chaussures vocales de ZEPPELIN chanteur Robert Plante pour une célébration complète et phénoménale de l’influence durable de ce groupe britannique sur Russel et compagnie. L’album est rapidement devenu un favori des fans et a prouvé sans l’ombre d’un doute que Russel possédait l’une des voix les plus puissantes de la musique rock.

Depuis ce temps, plus de 20 ans plus tard, les fans réclament un suivi et maintenant LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL est prêt à livrer. « Great Zeppelin II : Hommage à Led Zeppelin » est la suite tant attendue qui bascule encore plus fort que son prédécesseur et comprend de toutes nouvelles couvertures de “Cachemire”, “Maisons de la Sainte”, “Hub de montagne brumeux” et plus. Russel, bien sûr, reste en pleine forme et il est habilement soutenu par des guitaristes stellaires Robby Lachner et Michel Olivieri avec le bassiste Dan McNay et batteur Dicki Fliszar. L’album complet sortira officiellement le 13 août, mais le groupe est fier de partager le premier single, une version époustouflante de la chanson qui a récemment été récompensée comme ayant “le plus grand riff de guitare de tous les temps” par Monde de la guitare magazine, “Tout plein d’amour”.

Parlant du projet dans son ensemble, Russel proclame : « Je suis vraiment excité “Grand Zep II”. Nous avons passé un très bon moment à l’enregistrer et en avons profité pour choisir des chansons que nous n’avions pas reprises sur le premier. Le groupe a joué magnifiquement et le son, je crois, est de première classe. J’espère que tout le monde prendra autant de plaisir à l’écouter que nous en avons eu à le jouer.”

« Great Zeppelin II : Hommage à Led Zeppelin » sera disponible à la fois sur CD dans un digipack de luxe et sur vinyle coloré dans une magnifique jaquette gatefold.

« Great Zeppelin II : Hommage à Led Zeppelin » liste des pistes :

01. Tout plein d’amour



02. Bons moments mauvais moments



03. Houblon brumeux des montagnes



04. Jours de danse



05. Pas de quartier (CD uniquement)



06. Cachemire



07. Maisons de la Sainte



08. Foulé aux pieds



09. Moby Dick (CD uniquement)



dix. Le rover (CD uniquement)



11. Stairway to Heaven (CD uniquement)



12. Brise-cœur



13. Livin’ Lovin’ Maid (CD uniquement)



14. Panne de communication

Sorti en 1998, « Great Zeppelin : un hommage à Led Zeppelin » était un album de reprises consacré aux chansons de LED ZEPPELIN. Il a été enregistré en direct en décembre 1996 au théâtre Galaxy de Santa Ana, en Californie et a été mis à disposition par le label français Tueur à la hache.

L’année dernière, Jack a parlé à Rockin’ Metal Revival de sa nouvelle collection de ZEPPELIN reprises : « C’est génial, parce que ce sont des chansons différentes, et certaines d’entre elles sont lourdes et plus chargées de clavier… ‘Maisons de la Sainte’, ‘Foulé aux pieds’ – des chansons comme ça. « Cachemire » – qui est sorti brillant, [it] est sorti incroyable. Donc j’en suis vraiment fier et je veux sortir ça le plus vite possible… C’est un très beau disque. C’est vraiment bien sorti, au-delà de mes attentes.”

Jack a également réfléchi sur GRAND BLANCla décision de réaliser une version allégée de ZEPPELIN‘s “Bébé je vais te quitter” lors d’une apparition en 1990 sur “MTV débranché”. Lorsqu’on lui a demandé s’il savait que lui et ses camarades allaient obtenir la réponse qu’ils obtiendraient de cette performance, Russel a dit: “Non, je ne l’ai pas fait. Vous savez ce qui était vraiment bizarre? Quand ils l’ont mis en rotation régulière sur MTV, et la chose la plus étrange était quand ils ont fait un LED ZEPPELIN spécial et ils ont mis notre version dans le LED ZEPPELIN spécial. Et j’ai été bluffé. Je me dis ‘Il n’y a aucun moyen qu’ils viennent de faire ça.’ J’ai eu la chair de poule pendant des jours, pensant : « C’est incroyable. Robert Plante, je l’ai vu plusieurs fois commenter : “Oh, ça Jack Russell mec, il me ressemble plus que moi. Un autre, il a dit : « Il ressemble plus à moi lors d’une bonne nuit. Et j’ai entendu ça de gens que je respecte et que je connais vraiment et qui n’inventeraient pas ce genre de choses. Donc c’était super.”

Russel a été licencié de GRAND BLANC en décembre 2011 (après une interruption du groupe depuis 2009). Il a poursuivi ses anciens camarades de groupe l’année suivante pour leur utilisation continue du GRAND BLANC nommer après Jack avait pris un congé de la bande pour des raisons médicales. Peu de temps après, Russel a été contestée par Mark Kendall, Michel Lardie et Audie Desbrow, affirmant que le comportement autodestructeur du chanteur endommageait le GRAND BLANC nom (ils ont également allégué qu’il facturait moins aux promoteurs pour sa propre version de tournée de GRAND BLANC). Les parties ont réglé en juillet 2013 sans aller en jugement, avec Russel maintenant en tant que LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL tandis que les autres continuent comme GRAND BLANC.

LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELLle premier album de, “Il l’a vu venir”, est sorti en janvier 2017 et présentait les singles “La faute à la nuit”, “Signe des temps” et “L’amour ne vit pas ici”.

L’année dernière, LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL publié “Octets acoustiques une fois mordus”, un album acoustique très spécial revisitant GRAND BLANCle chef-d’œuvre multi-platine de 1987 “Une fois mordu” mettant en vedette certains des succès les plus importants et les plus reconnaissables du groupe, y compris “Sauvez votre amour” et “Rock Me”.