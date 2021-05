Écoutez la version de couverture de Pain des Rolling Stones “ Gimme Shelter ”

Suède LA DOULEUR a toujours été connue non seulement pour son mélange passionnant de mélodies accrocheuses, d’harmonies majestueuses et de puissants rythmes de métal industriel, mais aussi pour son sens aigu de la combinaison des affaires du monde actuelles avec des classiques de tous les temps, unissant les gens à travers les générations et les frontières. Aujourd’hui, le cerveau Peter Tägtgren prouve une fois de plus cet instinct doué et libère une interprétation unique de LES PIERRES QUI ROULENT‘ chef-d’œuvre “Donnez-moi un abri”.

commentaires Peter: “J’ai eu l’idée de couvrir ‘Donnez-moi un abri’ depuis des années… Et maintenant, on a l’impression que c’est le moment idéal pour le faire – parce qu’aujourd’hui cette chanson semble aussi importante qu’elle l’était lors de sa sortie il y a 52 ans. À l’époque, c’était la guerre froide, aujourd’hui c’est la guerre contre le COVID. “

TägtgrenSa vie a été immergée dans la musique, en repoussant les limites et en poussant les idées à leurs extrêmes logiques et illogiques. C’est une carrière qui a impliqué des groupes de façade – notamment des vétérans emblématiques du death metal HYPOCRISIE et LA DOULEUR – ou façonner les sons de groupes établis comme GEL CELTIQUE, ENFANTS DE CORPS, DIMMU BORGIR et IMMORTEL, entre autres. C’est une vocation qui a fait de lui l’un des musiciens et producteurs les plus respectés d’Europe.

Pour les enregistrements de “Donnez-moi un abri”, Peter a été rejoint par son fils Sebastian Tägtgren à la batterie.

LA DOULEURle dernier album de “Rentrer à la maison”, a été publié en septembre 2016 via Explosion nucléaire.

Crédit photo: Agata Nigrovskaya



