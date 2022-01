Écoutez la version démo de PJ Harvey de « The Words That Maketh Murder »

Après avoir annoncé la Que l’Angleterre tremble réédition vinyle le mois dernier, PJ Harvey a sorti une version démo de « The Words That Maketh Murder ».

« The Words That Maketh Murder » est la deuxième démo partagée par PJ Harvey, après la chanson-titre du mois dernier « Laissez l’Angleterre trembler ».

La réédition de Let England Shake sera accompagnée d’une collection de démos inédites et devrait sortir le 28 janvier.

Le disque, écrit sur une période de deux ans et demi, a été enregistré en cinq semaines dans une église du Dorset en avril et mai 2010. Les influences de Harvey pour son écriture comprenaient Harold Pinter, Francisco de Goya, les poètes du monde Première guerre, Ari Folman et les portes. Elle a également fait des recherches sur l’histoire des conflits et a recherché des témoignages modernes de civils et de soldats en Irak et en Afghanistan.

Let England Shake a été décrit dans une critique cinq étoiles dans The Guardian comme « un album richement inventif qui ne ressemble à rien d’autre dans l’arrière-catalogue de Harvey… son apogée créative ». Le Daily Telegraph a déclaré qu’il s’agissait « d’un travail profond et sérieux d’une auteure-compositrice-interprète au sommet de ses pouvoirs, une méditation sur l’appétit apparemment sans fin de l’humanité pour l’autodestruction ».

L’album est entré dans les charts britanniques au n ° 8 en février 2011, passant un total de près de six mois sur les best-sellers sur plus d’un an. Il a été certifié disque d’or et a remporté le Mercury Music Prize, le prix de l’album de l’année aux Ivor Novello Awards et le Uncut Music Award de l’album de l’année. Il a également été nommé album de l’année dans 16 autres publications.

De plus, après un long processus de création de six ans, PJ Harvey a annoncé que son nouveau livre de poésie narrative Orlam sortira en 2022.

«Après avoir passé six ans à travailler sur Orlam avec mon ami, mentor et éditeur Don Paterson, je suis très heureux de publier ce livre de poésie avec Picador. Picador se sent absolument le bon chez-soi, et c’est un honneur d’être en compagnie de poètes comme Jacob Polley, Denise Riley et Carol Ann Duffy », a déclaré PJ Harvey dans une déclaration à propos du livre.

Précommandez la réédition vinyle de Let England Shake.