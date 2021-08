Écoutez la version étendue de Take My Breath de The Weeknd

The Weeknd nous coupe le souffle pendant deux minutes supplémentaires sur la version étendue de son dernier single “Take My Breath”, qu’il a publié aujourd’hui. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Au début du mois, la superstar a présenté en avant-première les synthés palpitants du single dans un court clip qui a embrassé sa nouvelle ère musicale classée comme “l’aube arrive”. Il a ensuite partagé un extrait plus long de “Take My Breath” avec sa propre voix dans une promo des Jeux olympiques de Tokyo avant de le sortir le 6 août via XO/Republic Records.

Maintenant, The Weeknd fait un « souffle » plus long pour que ses fans de XO savourent la version de 5 minutes et 51 secondes de la chanson, qui durait à l’origine 3 minutes 40 secondes, en prolongeant le « Oh-oh, oh -oh”s de l’intro et du pont sur le rythme nostalgique des années 80.

Le hitmaker a également prolongé un autre record récemment: son smash “Blinding Lights” est resté sur le Billboard Hot 100 pendant 87 semaines, ce qui correspond à la série 2012-2014 de “Radioactive” d’Imagine Dragons.

“Take My Breath” est le premier single de son cinquième album studio à venir, après son LP After Hours, le plus important du Billboard 200. The Weeknd avait précédemment annoncé “l’aube arrive” aux Billboard Music Awards 2021 en mai. “Je veux juste dire que les After Hours sont terminés et que l’aube arrive”, a-t-il déclaré lors de son discours d’acceptation après avoir remporté le prix Top Hot 100 Song pour “Blinding Lights”.

“Take My Breath” marque le dernier morceau de The Weeknd depuis la sortie de son album acclamé par la critique After Hours sorti en mars 2020. After Hours est le quatrième album n ° 1 de The Weeknd aux États-Unis et est certifié double platine par la RIAA avec plus de 15,7 milliards de flux. En plus des États-Unis, After Hours a dominé les charts dans 20 autres pays, dont le Canada et le Royaume-Uni.

“Ce sera le meilleur projet qu’il ait jamais réalisé”, a écrit Mark Anthony Green sur la nouvelle musique de The Weeknd dans le numéro de septembre 2021 de GQ. « Il est devenu presque impossible de trouver autre chose à écouter. Tout le reste semblait doux. Ou n’a pas assez groover. Ou se sentait trop heureux. Ou trop triste. Il était clair pour moi que ce n’était pas seulement l’album que The Weeknd a toujours voulu faire ; c’est l’album que nous avons toujours voulu qu’il fasse.

