Écoutez la version originale de 1981 Hib-Tone de Sitting Still de REM

REM. célèbrent leur 40e anniversaire en rééditant la version originale de leur premier morceau classique « Sitting Still ». C’est la première fois depuis 1981 – lorsque le morceau est apparu sur le flip de « Radio Free Europe » – que le single est réédité. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

“Sitting Still” a été réenregistré pour REM’s premier album historique de 1983 Murmur, mais le groupe a déclaré préférer la version originale du single plus rapide, qui est sortie sur le petit label indépendant américain Hib-Tone Records et coproduit par Mitch Easter – qui était également derrière le bureau de Murmur et Compte.

“REM était déjà aussi band-y que possible”, a déclaré Easter à NME. « C’était une unité que vous ne pouviez pas pénétrer. Si l’un d’eux ne voulait pas faire quelque chose, cela ne se ferait pas.

Le 7 réédité, à paraître le 23 juillet, présente également la version originale de la chanson de son collègue Murmur “Radio Free Europe”. La même date voit une sortie cassette spéciale, limitée à 1 500 exemplaires, de ‘Cassette Set’. À l’origine, seulement 400 exemplaires ont été fabriqués, que le groupe a distribués aux personnes intéressées de l’industrie de la musique. Avec des étiquettes de cassettes écrites à la main par le leader Michael Stipe, « Cassette Set » comprend les chansons de 7 po plus « White Tornado », un extrait d’une version alternative « polka » de « Sitting Still » et une version avortée de « White Tornado » comportant une erreur par le guitariste Peter Buck.

« Je les ai rencontrés pour la première fois, la veille de l’enregistrement de « Radio Free Europe », a déclaré Mitch Easter à NME. « Ils étaient venus chez moi, et je me souviens qu’ils marchaient sur le trottoir, pensant qu’ils ressemblaient à un vrai groupe de rock. Michael ressemblait vraiment au chanteur de Mott The Hoople, Ian Hunter, avec des cheveux longs et des lunettes de soleil le soir. J’ai pensé : ‘Woah, il est cool !’ Ce n’est que plus tard que j’ai découvert que Michael ressemblait à ça car il avait une infection oculaire.

“Mes parents venaient d’emménager dans un ranch, avec un garage à une extrémité”, se souvient Easter à propos des sessions d’enregistrement. « Il avait été converti d’un garage pour deux voitures en un garage pour une voiture, l’autre moitié étant une chambre d’enfants combinée et un stockage de chaudière. Le groupe était du côté de la voiture, avec leur matériel rangé dans cet espace qui ressemblait à une chambre d’enfant. On met les amplis et Bill [Berry]est là pour les isoler. Je suis gêné que quelqu’un vienne travailler là-bas, mais ils l’ont fait et bénissent leur cœur pour le faire.

Précommandez ‘Radio Free Europe’, sortie le 23 juillet.