Écoutez la version rosé de BLACKPINK de The Killers Read My Mind

de BLACKPINK Rose a publié son point de vue sincère sur Les tueurs’ Chanson à succès de 2006 “Read My Mind”, que vous pouvez consulter en entier ci-dessous.

Hier, la chanteuse coréenne-australienne est revenue pour sa quatrième apparition dans la populaire émission de variétés sud-coréenne Sea Of Hope, où différentes célébrités coréennes interprètent de la musique en direct et offrent aux invités des repas dans un lieu balnéaire.

Accompagnée d’un guitariste, Rosé a tenu sa performance de “Read My Mind” devant un petit public au coucher du soleil. “Eh bien, ça ne me dérange pas si ça ne te dérange pas / Parce que je ne brille pas si tu ne le fais pas / Avant que tu partes / Peux-tu lire dans mes pensées”, chante le chanteur de BLACKPINK dans le refrain de la chanson.

Ailleurs au cours de l’épisode, Rosé a également repris un morceau de 2008 intitulé “Time Walking Through Memories” du groupe de rock alternatif sud-coréen Nell. Onew de SHINee a également participé à la reprise, s’harmonisant pendant les derniers couplets de la chanson.

Rosé a également interprété une version acoustique de son premier single solo “Gone” lors de son apparition au programme. « Une autre histoire triste et vraie / Je peux ressentir la douleur, n’est-ce pas ? / Tu devais être le seul à me laisser tomber / Pour me colorer en bleu », a-t-elle chanté dans le refrain.

Rosé a déjà joué deux fois dans Sea Of Hope le mois dernier, où elle a interprété la chanson populaire de Paramore en 2009 « The Only Exception ». Elle a également fait équipe avec Lee Su-hyun d’AKMU et Onew de SHINee sur une reprise de “If I Ain’t Got You” d’Alicia Keys.

Elle a fait sa première apparition dans le programme en juin, où elle a interprété « Slow Dancing In A Burning Room » de John Mayer. L’auteur-compositeur-interprète américain a remarqué la couverture de Rosé, la qualifiant de “magnifique”, et a ensuite offert au chanteur de BLACKPINK une guitare électrique rose en guise de remerciement.

Achetez ou diffusez le premier album solo de Rosé R.