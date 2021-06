Écoutez le coffret Susie Cincinnati des Beach Boys de Feel Flows

Les garçons de la plage sont ravis de partager une version live inédite de “Susie Cincinnati” préférée des fans comme prochain aperçu de leur nouveau coffret à venir, Feel Flows – The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971, dû le 27 août via Capitol/UMe. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Écrit et chanté par Al Jardine, la performance exaltante et chargée de cornes de “Susie Cincinnati” a été enregistrée il y a près de 45 ans lors d’un concert légendaire dans un stade à Anaheim, en Californie, le 3 juillet 1976, qui annonçait le retour de Brian Wilson sur scène. scène pour son premier spectacle complet avec les Beach Boys depuis de nombreuses années – dans le cadre de la campagne publicitaire “Brian’s Back” qui a également marqué son retour en studio et la sortie du nouvel album du groupe 15 Big Ones, célébrant les 15 ans du groupe.

Lors de ce célèbre concert, le groupe des Beach Boys s’est enrichi d’une section de cuivres complète et les cuivres donnent à « Susie Cincinnati » un tout nouvel avantage. Sorti à l’origine en 1970 en tant que face B de Sunflower, “Add Some Music To You Day”, la chanson a été remixée pour les 15 Big Ones de 1976.

Feel Flows sort en l’honneur des 50 ans des albums intemporels et souvent sous-estimés des Beach Boys, Sunflower et Surf’s Up. Le vaste coffret de 5 CD raconte et explore en profondeur cette période métamorphique et très influente de 1969 à 1971 de la carrière légendaire du groupe. Assemblé par Mark Linett et Alan Boyd, l’équipe derrière les sessions SMiLE primées aux Grammy Awards 2013, la vaste collection comprend des versions récemment remasterisées de Sunflower et Surf’s Up et comprend 135 pistes, dont 108 pistes inédites, des enregistrements en direct, des promotions radio, des versions alternatives , des mixages alternatifs, des pistes d’accompagnement isolées et des versions a cappella, issues des sessions de l’album.

Logé dans un emballage de style livre, l’ensemble est complété par un livre de 48 pages chargé de photos inédites et rares, de feuilles de paroles, d’images de boîtes à cassettes, d’artefacts d’enregistrement, de nouvelles notes de pochette perspicaces par le célèbre vétéran de la radio et amateur de Beach Boys Howie Edelson, et des interviews nouvelles et d’archives d’Al Jardine, Brian Wilson, Bruce Johnston, Carl Wilson, Dennis Wilson, Mike Love et d’autres. Feel Flows sortira également en versions abrégées, notamment 4LP sur vinyle noir et vinyle en édition limitée Translucent Blue et Translucent Gold, vinyle noir 2LP et éditions 2CD.

Feel Flows – The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971 peuvent être pré-commandés ici.