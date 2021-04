« Dites au revoir », le dernier single solo de Robin McAuley, peut être diffusé ci-dessous. La chanson est tirée de Robinle prochain album solo de « Debout sur le bord », qui montre le désir du chanteur de rock irlandais respecté de faire une déclaration musicale forte dans une période plus créative que jamais pour lui. Après avoir réémergé du côté de l’enregistrement de l’industrie de la musique avec des spots d’invités sur FÊTE MICHAEL SCHENKER albums et devant le supergroupe de hard rock CYGNE NOIR, McAuley se sent revigoré et prêt à explorer une production encore plus créative, laissant le monde voir que sa voix est plus puissante que jamais. « Debout sur le bord » arrivera le 7 mai va Frontiers Music Srl.

De l’album, Robin dit: « Il était difficile de ne pas tirer de référence de la redoutable pandémie dans laquelle nous nous sommes tous retrouvés et que nous faisons toujours, alors j’ai simplement craché ce que je ressentais et ‘Debout sur le bord’ semblait un titre approprié pour décrire le climat actuel. »Il poursuit:« Contrairement à cela cependant, des chansons comme ‘Fuyez’ revenons à mes années d’enfance, parcourant les champs à côté de notre maison en essayant de vaincre la pluie à la maison. Je cours encore toutes ces années plus tard !! Alessandro m’a envoyé cette belle musique et ces paroles et cette mélodie se sont réunies assez rapidement. C’est très simple et enfantin et j’aime vraiment le résultat de cette chanson. ‘Je veux faire un tour’, d’un autre côté, je voulais désespérément sortir de la maison pendant le verrouillage et me diriger vers la plage. De haut en bas, accélérateur grand ouvert et un majeur raide à COVID. Je lance ce TELLEMENT BRUYANT dans ma voiture. Fais moi rire!

« Peut-être que cet album n’est pas tout ce que j’ai toujours voulu dire ou enregistrer en solo, mais c’est ce que je ressentais à l’époque. Je suis loin d’avoir terminé. J’espère que vous aimez ce que vous entendez », conclut Robin.

McAuley est largement reconnu comme l’un des grands chanteurs d’une période dorée de la musique hard rock. Sa voix peut être entendue sur les albums de GRAND PRIX et CORPORATION FAR, et bien sûr sur le sommet des charts MSG records « Timing parfait », « Sauve toi » et « MSG ». Grâce à ces sorties, il a été présenté aux fans de hard rock du monde entier, qui reconnaissaient sans aucun doute le talent et la compétence inhérents à ses capacités vocales. Depuis le départ MSG, il sort un disque solo en 1999, puis rejoint les légendes AOR SURVIVANT, puis regroupés avec Schenker dans FÊTE MICHAEL SCHENKER sur leurs disques récents « Résurrection » et « Révélation ». Et, bien sûr, dans ce qui était une révélation absolue pour les fans de hard rock du monde entier, en 2020, il est sorti en tant que leader du supergroupe CYGNE NOIR, où il a uni ses forces avec Plage de Reb (SERPENT BLANC, AILE), Jeff Pilson (ÉTRANGER, ex-DOKKEN) et Matt Starr (ACE FREHLEY, MR GRAND).

McAuley a passé la seconde moitié de 2020 à travailler sur un nouveau disque solo, qui englobe vraiment tous les styles de musique pour lesquels il est connu – le hard rock et le rock mélodique superbement interprétés comme lui seul peut le faire. Conçu, supervisé et dirigé de manière créative par Serafino Perugino, président et directeur A&R de Frontières, avec production (et co-écriture) par Alessandro Del Vecchio, McAuley offre un vrai bijou d’album en « Debout sur le bord ». Inclus sont une splendide collaboration d’écriture de chansons avec son ancien GRAND PRIX camarade de groupe Phil Lanzon (actuellement depuis longtemps URIAH HEEP claviériste) sur « Comme un fantôme », Howard Leese (de MAUVAISE COMPAGNIE, ex-CŒUR) sur « Censé faire maintenant », et Tommy Denander sur « Te souviens tu » et « Quelques élus ».

« Debout sur le bord » liste des pistes:

01. Ta volonté soit faite



02. Debout sur le bord



03. Fin décembre



04. Te souviens tu



05. Dites au revoir



06. Quelques élus



07. Fuyez



08. Censé faire maintenant



09. Je veux faire un tour



dix. Comme un fantôme



11. Manquer de temps

Programmation d’enregistrement:

Robin McAuley – voix



Andrea Seveso – guitares



Alessandro Del Vecchio – basse, claviers, choeurs



Nicolas Papapicco – tambours



Howard Leese – guitares sur « Supposed To Do Now »



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).