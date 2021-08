Écoutez le morceau We’re All Trying To Get By de Roger Taylor de Roger Taylor. KT Tunstall

Hymne aux plaisirs simples et aux émotions universelles, le nouveau single de Roger Taylor “We’re All Just Trying to Get By” est maintenant disponible. Vous pouvez consulter la vidéo officielle de la chanson ci-dessous.

S’appuyant sur plus d’un demi-siècle de musique, à l’intérieur comme à l’extérieur reine, cette ballade d’une beauté douloureuse est un lever de rideau chic pour le premier album solo de Roger en huit ans, Outsider, sortie prévue le 1er octobre. La chanson a été conçue dans les profondeurs sombres du verrouillage, mais puise dans des sentiments plus brillants, méditant sur les liens communautaires et les instincts de survie qui unissent toutes les créatures, grandes et petites, même en période de division et d’isolement.

“We’re All Just Trying to Get By” est un magnifique morceau de pop onirique avec une mélodie grand écran, une lueur radieuse et un message calmement profond, finalement édifiant. Couché dans une guitare liquide luxuriante et des effets de mouette ambiants, les paroles ironiques de Roger s’émerveillent de la façon dont chaque être vivant sur la planète Terre, des puissants mammifères aux minuscules insectes, des humains aux microbes, a finalement le même objectif : survivre, prospérer et co -exister le plus harmonieusement possible.

Comme une série télévisée de David Attenborough condensée en trois minutes transcendantes, “Nous essayons tous de nous en sortir” ressemble à un baume de guérison pour les sens après plus d’un an d’anxiété pandémique et de séparation socialement éloignée. La philosophie sous-jacente de la chanson est inclusive, humaine et discrètement optimiste.

“J’ai essayé de mettre en évidence les grandes choses de la vie”, explique Taylor. « C’est vraiment la déclaration la plus simple. C’est ce que fait chaque force vitale sur Terre : essayer simplement de s’en sortir, de proliférer et d’exister. C’est tout ce que nous essayons de faire, des plantes aux animaux en passant par les humains, en essayant de survivre. Pour tous nos problèmes et tout, chaque sorte de vie essaie juste de s’en sortir. De plus, bien sûr, nous sommes au milieu d’une pandémie sanglante… Je veux dire, même le Coronavirus essaie juste de s’en sortir aussi !

Le choix inspiré de Taylor d’invité vocal sur “We’re All Just Trying to Get By” est KT Tunstall, l’auteur-compositeur-interprète écossais très apprécié dont la carrière primée comprend plusieurs Britanniques et un prix Ivor Novello. Un ajout tardif au processus d’enregistrement de la chanson, KT ajoute un contrepoint blues et granuleux aux soupirs profondément rauques de Roger, un délicieux mélange de voix qui relie les genres musicaux et les générations.

“La piste était terminée et il a été suggéré que ce serait bien si nous impliquions KT”, se souvient Roger. « J’aime ce qu’elle a fait, je pense que cela ajoute vraiment à la piste. Et elle est très intelligente. Je pense que les gens oublient qu’elle était vraiment la pionnière pour autant que je sache du bouclage, la technique de bouclage qu’évidemment Ed Sheeran maîtrise parfaitement et qu’elle a rendue très populaire. Mais je me souviens qu’elle l’a fait, quoi, il y a 15 ans ? Fantastique. C’est une chanteuse et musicienne très talentueuse et c’est très agréable de l’avoir sur la piste. C’est un très beau partenariat.

Pour sa part, Tunstall était ravie de l’invitation à collaborer avec une légende de l’écriture de chansons et une icône inspirante. «Ce fut la surprise la plus cool que Roger ait contacté pendant le verrouillage et m’ait demandé de prêter ma voix à cette chanson formidable et significative», dit-elle. « Quel plaisir de travailler avec un écrivain et un héros musical aussi brillant. »

Après la sortie du single, Roger Taylor et son groupe prévoient de lancer l’album Outsider en grand avec une tournée de 14 dates au Royaume-Uni en octobre. Promettant une liste de morceaux de carrière solo anciens et nouveaux, ainsi que quelques classiques de Queen qui plaisent à la foule, c’est une excellente nouvelle pour les masses affamées de musique alors que nous sortons enfin de l’hibernation forcée.

Précommandez Outsider.