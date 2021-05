Écoutez le nouveau morceau de Steven Wilson, Anyone But Me

Steven Wilson a diffusé la toute nouvelle chanson «Anyone But Me», que vous pouvez écouter ci-dessous.

«Anyone But Me» a été enregistré pendant les sessions de l’album Top 5 de Wilson, The Future Bites, mais n’a pas fait le montage final de l’album. Une démo de “Anyone But Me” était en fait incluse sur la cassette – désolé, média obsolète – dans le coffret de luxe en édition limitée de The Future Bites, mais c’est la première fois que le studio complet est rendu disponible.

«Cette chanson a été victime du COVID-19», explique Wilson. «C’était à l’origine la chanson de clôture de The Future Bites, l’album a même été masterisé et coupé avec lui, mais le retard dans la sortie de l’album m’a donné la chance de le réévaluer et j’ai décidé de le remplacer par le plus décontracté. et Count Of Unease atmosphérique.

«J’aime toujours cette chanson. En paroles, il s’agit de la façon dont il est maintenant possible de présenter au monde une version de vous-même via les médias sociaux qui peut n’avoir aucune incidence sur la réalité – des photos de vous-même dans des endroits où vous n’êtes jamais allé, avec des amis que vous n’avez jamais rencontrés. Il est de plus en plus important de créer l’illusion d’une vie désirable sur les réseaux sociaux que de la vivre réellement.

En mars, Wilson a annoncé qu’il avait été contraint d’annuler sa tournée “ The Future Bites ”, déjà reporté pour septembre prochain. Citant les perturbations continues liées au COVID en Europe, Wilson déclare qu’il se concentrera désormais sur les projets musicaux à venir, travaillant sur deux albums prévus pour 2022 et 2023 respectivement.

Dans un communiqué, Wilson a déclaré: «Malheureusement, pour la deuxième fois, je suis obligé de reporter ma tournée ‘Future Bites’ – les dates reportées devaient commencer en septembre. Alors que les développements récents m’ont au moins rendu optimiste sur le fait que les émissions britanniques auraient pu aller de l’avant (sans aucune garantie), il n’en va pas de même pour une grande partie du reste de l’Europe.

Wilson termine actuellement l’écriture de son premier livre, qui doit être publié par Little Brown plus tard cette année et travaille sur deux nouveaux albums à paraître en 2022 et 2023.

Les Future Bites peuvent être achetées ici.