Écoutez le nouveau single Atmospheric de James Blake, la vie n’est pas la même

James Blake a partagé sa dernière nouvelle chanson, l’atmosphère “Life Is Not The Same” – et vous pouvez consulter la nouvelle piste ci-dessous.

La nouvelle chanson figurera également sur le prochain album du musicien londonien Friends That Break Your Heart, dont la sortie est prévue le 10 septembre via Polydor Records et Republic Records.

“Life Is Not The Same” est le deuxième aperçu du nouveau LP, après l’arrivée du single “Say What You Will” le mois dernier.

“La chanson parle de trouver la paix avec qui vous êtes et où vous en êtes, peu importe à quel point les autres semblent bien faire”, a déclaré Blake à propos de “Say What You Will”. “La comparaison est vraiment le voleur de joie.”

La nouvelle chanson de Blake a été coproduite et co-écrite par le duo Take A Daytrip, connu pour son travail sur des chansons telles que “Mo Bamba” de Sheck Wes, “Montero (Call Me by Your Name)” de Lil Nas X. et “The Scotts” de Travis Scott et Kid Cudi.

Friends That Break Your Heart devrait présenter des apparitions de SZA, JID, SwaVay et Monica Martin.

L’album fera suite à celui de Blake EP ‘Couvertures’, qui comprenait des interprétations de morceaux de Frank Ocean, Billie Eilish et Joy Division.

“L’une des choses qui m’ont permis de continuer mentalement tout au long du verrouillage ont été les demandes des fans pour différentes couvertures et leur interprétation sur Instagram”, a déclaré Blake à propos de l’EP lors de sa sortie en décembre.

“Ce fut une joie de découvrir de nouvelles musiques et de nouvelles façons de jouer des chansons que j’ai déjà entendues.”

La tournée de Blake à l’appui de son nouvel album débutera les 16 et 17 septembre avec deux concerts à l’Observatoire de San Diego, avec le trek d’un mois couvrant les États-Unis se terminant les 16 et 17 octobre avec deux nuits au Tabernacle d’Atlanta.

Précommandez des amis qui vous brisent le cœur.