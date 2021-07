Écoutez le nouveau single de Bullet For My Valentine, Parasite

Bullet For My Valentine a sorti “Parasite”, le deuxième single de leur album éponyme récemment annoncé, Bullet For My Valentine. Vous pouvez consulter la piste ci-dessous.

La nouvelle vidéo de la chanson sera également disponible sous peu, réalisée par Fiona Garden.

« Pour « Parasite », nous voulions juste laisser la chanson déchirer », dit-elle. « L’intensité et la fureur de la piste déchire, la performance pure et la vitalité. En cours de route, dans un monde défini par une lumière aveuglante et le travail graphique phénoménal de l’artiste Carl Addy, nous voyons cette nouvelle incarnation infinie de l’avatar aM cuts infectée rituellement et entraînée plus loin dans un oubli illimité. Aucun criquet n’a été blessé lors de la réalisation de cette vidéo.

Le Guardian a qualifié le premier single de “Knives”, “un assaut sonique”, ajoutant qu’il affichait “des riffs de guitare de gymnastique, des voix hargneuses et plus de coups de batterie en quatre minutes que dans la plupart des albums”. Rock Sound était d’accord, l’appelant “une dalle vicieuse et violente de métal moderne féroce”, tandis que Metal Hammer a commenté: “BFMV est de retour dans la forme de sa vie”.

Mais là où “Knives” est arrivé comme un coup de poing au visage, “Parasite” est là pour éventrer. Le groupe commente : « « Parasite » est un RAGER absolu du début à la fin !!! Facilement l’un des morceaux les plus noueux que nous ayons jamais écrits – nous ne pourrions pas être plus ravis de le sortir enfin.

Balle pour ma Saint-Valentin un nouvel album éponyme sortira le 22 octobre via Spinefarm /Search & Destroy.

« Je pense que c’est le côté le plus féroce de Bullet For My Valentine que j’ai jamais connu », déclare le guitariste Michael « Padge » Paget. « Il est temps pour nous de sortir un disque vraiment en colère, lourd et agressif. J’ai hâte de faire la grimace sur scène !

Le leader Matt Tuck a commencé à écrire l’album en septembre 2019 avant que la pandémie de coronavirus n’arrête les choses au début de 2020. Mais en juin 2020, Tuck et le producteur de longue date, Carl Bown, qui ont coproduit l’album 2015 du groupe, Venom, et produit et mixé Gravity, reprend le rythme. Ensemble, ils se sont installés au Treehouse Studio à Chesterfield, où le reste de l’album a été écrit.

En plus de leur nouvel album, Bullet For My Valentine a annoncé une longue série de dates européennes pour 2022. Ils jouent les spectacles suivants :

JANVIER 2022 :

Jeu 27 : Tilburg, Pays-Bas O13

Ven 28: Offenbach, DE Stadthalle

Sam 29: Berlin, DE Verti Music Hall

Lun 31 : Varsovie, PL Expo XX1

FÉVRIER:

Mar 01: Prague, CZ Forum

Jeu 03: Hambourg, DE EOA

Sam 05 : Munich, DE Zénith

Dim 06: Anvers, BE Trix

Mar 08: Cologne, DE Palladium

Mer 09 : Luxembourg, LX Rockhal

Jeu 10: Zurich, SU Samsung Hall

Sam 12 : Zagreb, HR Culture Factory

Dim 13: Budapest, HU Barba Negra

Mar 15 : Paris, FR Olympia

Jeu 17 : Milan, IT Alcatraz

Ven 18 : Toulouse, FR Bikini

Sam 19 : Barcelone, SP Sant Jordi Club

Lun 21 : Madrid, SP Vistalegre

Mar 22 : Lisbonne, PO Sala Tejo.

Précommandez Bullet For My Valentine.