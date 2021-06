Écoutez le nouveau single de Journey « The Way We Used To Be »

VOYAGE a sorti son nouveau single, “La façon dont nous étions”. Vous pouvez maintenant écouter la chanson ci-dessous. Une vidéo musicale animée d’accompagnement sera disponible plus tard dans la journée (jeudi 24 juin).

“La façon dont nous avions l’habitude d’être” est la première chanson à être disponible avec VOYAGEla gamme actuelle de guitariste Neal Schon, chanteur Arnel Pineda et claviériste Jonathan Caïn aux côtés de VOYAGEles derniers ajouts de , batteur/producteur Narada Michael Walden, retour du bassiste Randy Jackson et claviériste et chanteur Jason Derlatka.

En janvier dernier, Schôn a dit à Rolling Stone que lui et son VOYAGE les compagnons du groupe étaient “au fond” du processus d’écriture et d’enregistrement de leur prochain album studio. “Ça avance, mec”, a déclaré le guitariste. “Ça prend vraiment forme. Narada et j’ai travaillé sans arrêt. Jonathan travaille également depuis ses maisons en Floride et à Nashville. Arnel travaille depuis Manille. Randy Jackson travaille principalement depuis LA Et c’est l’un de ces Zoom sessions et cela semble phénoménal. On dirait que nous jouons tous dans la pièce en même temps. En fait, j’ai hâte que nous nous réunissions et que nous commencions à monter le spectacle.”

Demandé comment le nouveau VOYAGE les membres ont changé le son du groupe, Neal a dit : « Vous devez l’entendre par vous-même. Cela ressemble toujours beaucoup à VOYAGE grâce à l’écriture, à mon jeu de guitare et à la voix. Mais la section rythmique est définitivement une centrale électrique. Narada est connu depuis des années et Randy Jackson est un bassiste complètement monstrueux. Certaines personnes peuvent ne pas être au courant de son travail, mais elles ont des références qui remontent à très loin. Excité et j’ai toujours été assez juste, et Narada et je suis à l’écoute. Et maintenant, ça s’assemble. Il a une nouvelle jambe de force.

“Il n’y a rien que nous ne puissions vraiment jouer”, a-t-il ajouté. “J’ai une piste avec laquelle j’ai posé Narada l’autre jour. je l’ai envoyé à Arnel et il paniquait. Il a dit: ‘Cela ressemble à un tout nouveau [Jimi] Hendrix ou alors Prince. S’il vous plaît écrivez plus de cela.’ Et je ne faisais que déconner. C’était juste une confiture que nous avons faite et elle s’est avérée monstrueuse. Nous créons. Nous n’avons pas peur d’aller dans de nouveaux endroits. Il est facile de rester en sécurité et d’écrire là où nous avons toujours été. On en a un peu pour ne pas perdre tout le monde, mais en même temps, c’est un nouveau chapitre de VOYAGE. Je veux aller là où nous ne sommes pas allés auparavant.”

Le nouveau VOYAGE lineup a réalisé une version socialement distanciée de “N’arrête pas de croire” pour UNICEF États-Unisl’événement virtuel de « UNICEF, nous n’arrêterons pas », diffusé en mai 2020 sur MSNBC. Ce même mois, VOYAGE devait lancer une tournée nord-américaine avec LES PRÉTENDANTS, mais a annulé le trek au milieu de la pandémie de COVID-19.

L’automne dernier, Schôn Raconté “Trunk Nation avec Eddie Trunk” à propos de VOYAGEest divisé avec valeur et Forgeron: “La façon dont les choses se sont déroulées n’était vraiment pas casher. Je veux dire, ce qui aurait dû arriver, plutôt que d’essayer de prendre le relais à ce moment-là, c’était de nous appeler et de dire : ‘Hé, asseyons-nous et parlons de ça .’ Au lieu de cela, cela s’est passé d’une manière différente. Et moi-même et Jonathan ne l’a pas apprécié.”

Au cours des quatre dernières décennies, VOYAGE a régné comme l’un des groupes de rock les plus réussis d’Amérique, produisant dix albums de platine, dix-huit singles du Top 40 et vendant plus de 75 millions d’albums dans le monde. VOYAGE formé en 1973, la même année où il a créé Cauchemar Productions Inc.

VOYAGEle plus récent LP de , “Éclipse”, est sorti en mai 2011. Le Walmart exclusif a fait ses débuts sur le palmarès des albums Billboard 200 au n ° 13 – huit places de moins que l’album précédent du groupe, les années 2008 “Révélation” – qui a également atteint le n ° 1 sur Panneau d’affichageLe palmarès des meilleurs albums indépendants.



